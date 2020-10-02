Пол Паркер не считает рост Мартинеса проблемой

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер назвал "мифом" недостаточный рост защитника "красных дьяволов" Лисандро Мартинеса.

В преддверии воскресного дерби Манчестера повышенное внимание приковано к противостоянию Мартинеса и нападающего "Сити" Эрлинга Холанда, разница в росте которых составляет почти 20 сантиметров.



Однако Паркер, дважды выигрывавший Премьер-Лигу с "Юнайтед", не видит в этом никакой проблемы и считает, что Мартинес сможет остановить Холанда с помощью своей хитрости.



"Это чепуха. Это британский миф. Вспомните некоторых великих центральных защитников. Франко Барези, Фабио Каннаваро".



"Они не были самыми высокими. Каннаваро выигрывал Чемпионат Мира со сборной Италии и брал "Золотой мяч". Мастерство Мартинеса не вызывает сомнений. Он получил очень хорошее футбольное образование в "Аяксе" и выступает за сборную Аргентины, и это не просто так".



"Даниэль Пассарелла, один из величайших аргентинский капитанов, привел их к победе на Чемпионате Мира в 1978. Он не был самым, но он был центральным защитником мирового уровня".



"Это была бы проблема, если бы ты мог играть центрального защитника только с ростом в два метра. Некоторые из центральных защитников неповоротливы как авианосец "Королева Елизавета", и многие из них заканчивают, как "Титаник".



"Когда ты игрок размера Мартинеса и играешь против Холанда, ты должен использовать хитрость. Он будет стремиться лишить его мяча при первом касании".



"Мартинес был успешен в Голландии — самой высокой нации в мире. Там его рост не был проблемой", — сообщил Паркер Daily Mail.