Пол Паркер не считает рост Мартинеса проблемой
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер назвал "мифом" недостаточный рост защитника "красных дьяволов" Лисандро Мартинеса.
В преддверии воскресного дерби Манчестера повышенное внимание приковано к противостоянию Мартинеса и нападающего "Сити" Эрлинга Холанда, разница в росте которых составляет почти 20 сантиметров.
Однако Паркер, дважды выигрывавший Премьер-Лигу с "Юнайтед", не видит в этом никакой проблемы и считает, что Мартинес сможет остановить Холанда с помощью своей хитрости.
"Это чепуха. Это британский миф. Вспомните некоторых великих центральных защитников. Франко Барези, Фабио Каннаваро".
"Они не были самыми высокими. Каннаваро выигрывал Чемпионат Мира со сборной Италии и брал "Золотой мяч". Мастерство Мартинеса не вызывает сомнений. Он получил очень хорошее футбольное образование в "Аяксе" и выступает за сборную Аргентины, и это не просто так".
"Даниэль Пассарелла, один из величайших аргентинский капитанов, привел их к победе на Чемпионате Мира в 1978. Он не был самым, но он был центральным защитником мирового уровня".
"Это была бы проблема, если бы ты мог играть центрального защитника только с ростом в два метра. Некоторые из центральных защитников неповоротливы как авианосец "Королева Елизавета", и многие из них заканчивают, как "Титаник".
"Когда ты игрок размера Мартинеса и играешь против Холанда, ты должен использовать хитрость. Он будет стремиться лишить его мяча при первом касании".
"Мартинес был успешен в Голландии — самой высокой нации в мире. Там его рост не был проблемой", — сообщил Паркер Daily Mail.
02.10.2022 13:00
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