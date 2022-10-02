Антони поселился в особняке Погба

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони поселился в особняке экс-полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба.

Минувшим летом "Юнайтед" приобрел Антони у "Аякса" по сделке стоимостью 86 миллионов фунтов. А немногим ранее "дьяволы" отпустили Погба свободным агентом назад в "Ювентус".



Тем не менее, пути Антони и Погба все-таки пересеклись. Дело в том, что с недавних пор 22-летний бразилец живет в элитном особняке Поля стоимостью 2.9 млн. фунтов.



Этот дом, находящийся в получасе езды от центра Манчестера, может похвастать пятью спальнями, инкрустированной бриллиантами лестницей, кастомизированным столом для бильярда с инициалами "PP", громадными телеэкранами и небольшим двором с искусственной травой для тренировок.



"Мне нужно кое-что изменить. Это был дом Погба, там на всех вещах буква "P". Теперь я собираюсь это изменить и напишу "AS" — "Антони Сантос", — сообщил Антони ESPN Brasil.