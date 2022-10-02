Антони поселился в особняке Погба

Антони Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони поселился в особняке экс-полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба.

Минувшим летом "Юнайтед" приобрел Антони у "Аякса" по сделке стоимостью 86 миллионов фунтов. А немногим ранее "дьяволы" отпустили Погба свободным агентом назад в "Ювентус".

Тем не менее, пути Антони и Погба все-таки пересеклись. Дело в том, что с недавних пор 22-летний бразилец живет в элитном особняке Поля стоимостью 2.9 млн. фунтов.

Этот дом, находящийся в получасе езды от центра Манчестера, может похвастать пятью спальнями, инкрустированной бриллиантами лестницей, кастомизированным столом для бильярда с инициалами "PP", громадными телеэкранами и небольшим двором с искусственной травой для тренировок.

"Мне нужно кое-что изменить. Это был дом Погба, там на всех вещах буква "P". Теперь я собираюсь это изменить и напишу "AS" — "Антони Сантос", — сообщил Антони ESPN Brasil.


Метки Антони, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2022 12:00

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  1. true-manc 02.10.2022 12:35 # true-manc
    подцепит там грибок или гонорею

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  2. soloviev 02.10.2022 12:31 # soloviev
    Насколько же тщеславны эти футболисты, которые дорвались до больших денег, иногда с ностальгией вспоминаешь футбол 90-х с Адамсом и Джонсом, с Кином и Ди Канио, когда футболисты были мужиками, а не мальчиками с дешевыми понтами

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  3. yaxaaabalya 02.10.2022 12:28 # yaxaaabalya
    Как в такой хуйне жить?Лофт-минимал,цветовая гамма серая и точка.

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