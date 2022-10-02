"Арсенал" готов поспорить с "Барселоной" за Невеша

"Арсенал" готов составить конкуренцию "Барселоне" в борьбе за полузащитника "Вулверхэмптона" Рубена Невеша следующим летом.

Как утверждает каталонское издание Sport, Невеш является целью номер один "Барселоны" на замену ветерану Серхио Бускетсу.



Однако "Арсенал", испытывающий определенный дефицит игроков в центре поля, тоже имеет виды на 25-летнего португальца.



Главный тренер "канониров" Микель Артета является большим поклонником Невеша и надеется воспользоваться тем, что после окончания этого сезона у Рубена останется только 12 месяцев по контракту с "волками".



Добавим, Невеш выступает за "Вулверхэмптон" с 2017 года. Рубен сыграл ключевую роль в выходе "волков" в Премьер-Лигу в 2018, а на старте этого сезона принял капитанскую повязку из рук покинувшего клуб Конора Коуди.