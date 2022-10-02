Холанд купил себе домой криокамеру

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд потратил 50,000 фунтов, установив у себя дома криокамеру.

Холанд выдающимся образом начал свою английскую карьеру, забив 14 голов в девяти первых матчах за "Сити" в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Ближайшие недели "горожанам" предстоит играть по два матча в неделю, и в столь напряженный период восстановление игроков выходит на первый план.



И чтобы сделать восстановительный процесс эффективнее, сообщает Daily Mirror, Эрлинг оборудовал свой особняк в Чешире криокамерой, которая обычно является атрибутом тренировочных баз, медицинских клиник и косметических салонов.



В криокамере поддерживается температура -200C, при которой можно проводить без вреда для здоровья до пяти минут. Согласно исследованиям, это помогает заживлению и восстановлению тканей в организме.