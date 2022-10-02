"Вулверхэмптон" задумывается об увольнении Лаже

"Вулверхэмптон" задумывается о расставании со своим главным тренером Бруну Лаже.

Накануне "Вулверхэмптон" потерпел поражение 2:0 в гостях у "Вест Хэма", опустившись в зону вылета Премьер-Лиги.



"Волки" выиграли лишь один из восьми первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. Кроме того, подопечные Лаже забили только три гола — меньше всех в дивизионе.



Боссы клуба с "Молинью" разочарованы неудачным стартом сезона после потраченных летом 100 миллионов фунтов и задумываются об увольнении Лаже, который был назначен 15 месяцев назад.



По информаци talkSPORT, разочарование испытывают не только руководители и болельщики "Вулверхэмптона", но и игроки команды, у которых все больше вопросов к методам тренировок 46-летнего португальца.



Добавим, неудачная полоса результатов тянется еще с прошлого сезона. "Волки" выиграли лишь один из 15 последних матчей в Премьер-Лиге, потерпев девять поражений.