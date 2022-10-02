Гвардиола: "У "Сити" будет ноль проблем, когда я уйду"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что у клуба будет "ноль проблем", когда он уйдет.

Гвардиола добился колоссальных успехов на внутренней арене после своего прихода в "Сити" в 2016 году, однако Хосеп до сих пор не продлил свой контракт, истекающий в конце этого сезона.



Некоторых болельщиков клуба с "Этихад" перспектива ухода Гвардиолы страшит, однако Хосеп убежден, что "горожане" останутся грозной силой и без него.



"Клуб точно знает свою следующую цель, свой следующий шаг. Будет ноль проблем (когда Гвардиола уйдет), я на 100 процентов убежден в этом".



"Они знают свою стратегию. Знают, что нужно делать прямо сейчас, послезавтра, после Чемпионата Мира, в следующем сезоне и через сезон".



"Когда клуб зависит от одного человека, это вызывает проблемы, потому что такой клуб не является надежным, не является стабильным".



"Основы клуба закладываются многими людьми, но если клуб зависит только от Пепа, значит мы не провели хорошо свой период".



"Если клуб зависит только от одного игрока, от нападающего, который забивает голы, тогда эта команда не будет хорошей".



"Я никогда не покупал игроков, никогда не продавал игроков. Это не мои деньги, а клуба. "Клуб" — это самое важное слово, и каждое решение здесь мы принимаем, думая о клубе. Так есть сегодня, будет завтра и в будущем".



"Клуб очень хорошо знает свое дело. Знает, какого рода игроков мы хотим использовать со мной и без меня", — цитирует Гвардиолу The Independent.