9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 2 октября, двумя поединками продолжится 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 16:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Сити" выиграл все семь предыдущих домашних матчей Премьер-Лиги, в каждом забивая минимум три гола. "Манчестер Юнайтед" одержал четыре победы подряд в чемпионате, но пять подряд последний раз случались еще в апреле 2021 при Оле Гуннаре Сульшере. "Горожане" могут обыграть "красных дьяволов" в третий раз подряд в Премьер-Лиге — впервые с четырех раз подряд в период с апреля 2013 по ноябрь 2014.



Защитник "Сити" Джон Стоунс пропустит пару недель с полученной в сборной Англии травмой задней поверхности бедра. Эмерик Лапорт возобновил тренировки, но играть еще не готов.



Капитан "Юнайтед" Харри Магуайр вне игры с травмой задней поверхности бедра. Вернулись к тренировкам Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль.



ЛИДС — АСТОН ВИЛЛА 18:30 Онлайн-трансляция



"Лидс" может остаться непобедимым в четырех первых домашних матчах сезона Премьер-Лиги всего лишь в третий раз — после 1992/93 и 2001/02. Над "Астон Виллой" нависла угроза пятого подряд выездного поражения в чемпионате, чего не случалось с января-февраля 2017, когда бирмингемцы выступали в Чемпионшипе. "Белые" выиграли только одну из 10 последних домашних встреч с "вилланами" в Премьер-Лиге — 3:1 заключительном туре сезона 2002/03.



Нападающий "Лидса" Родриго вернулся к полноценным тренировкам после травмы плечам. Адам Форшоу и Арчи Грей вне игры.



"Вилла" будет лишена в этом матче основных крайних защитников Мэтти Кэша и Люки Диня. Людвиг Аугустинссон может дебютировать за свой новый клуб. Леандер Дендонкер готов заменить Бубакара Камара, который пропустит Чемпионат Мира из-за травмы связок колена.