Виейра отказался обсуждать игру рукой Силвы

Патрик Виейра Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра отказался обсуждать инцидент с желтой карточкой защитника "Челси" Тиаго Силвы за умышленную игру рукой.

В первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Селхерст Парк" Силва сорвал атаку соперника, рукой выбив мяч из ног Джордана Айю. Это случилось незадолго до того, как Тиаго отдал результативную передачу на Пьер-Эмерика Обамеянга.

Виейра отлично понимает, что в случае удаления Силвы игра могла бы сложиться совершенно иначе, поэтому в интервью после поражения 1:2 Патрик уподобился Жозе Моуриньо, отказавшись обсуждать злополучный инцидент.

"Слушайте, я не хочу говорить об этом. Если я потрачу свое время, разговаривая об этом, я окажусь в большой беде".

"Это решение рефери, я с ним не согласен, я его не понимаю, но мы просто должны двигаться дальше. Думаю, в целом мы заслуживали минимум очко в этом матче", — сообщил Виейра talkSPORT.


Метки Виейра, Кристал Пэлас, Премьер-Лига, Силва, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.10.2022 00:05

Количество просмотров Просмотров: 382

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Последние комментарии:




  1. olimpic14 02.10.2022 00:53 # olimpic14
    Красава Патрик Виейра, слова настоящего мужика!

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  2. true-manc 02.10.2022 00:37 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  3. felix-the-cat 02.10.2022 00:13 # felix-the-cat
    Да всем понятно что это кк
    Даже поттер признал

    Зато Гейбой и Артурик говорят что это не кк ору

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