Виейра отказался обсуждать игру рукой Силвы

Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра отказался обсуждать инцидент с желтой карточкой защитника "Челси" Тиаго Силвы за умышленную игру рукой.

В первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Селхерст Парк" Силва сорвал атаку соперника, рукой выбив мяч из ног Джордана Айю. Это случилось незадолго до того, как Тиаго отдал результативную передачу на Пьер-Эмерика Обамеянга.



Виейра отлично понимает, что в случае удаления Силвы игра могла бы сложиться совершенно иначе, поэтому в интервью после поражения 1:2 Патрик уподобился Жозе Моуриньо, отказавшись обсуждать злополучный инцидент.



"Слушайте, я не хочу говорить об этом. Если я потрачу свое время, разговаривая об этом, я окажусь в большой беде".



"Это решение рефери, я с ним не согласен, я его не понимаю, но мы просто должны двигаться дальше. Думаю, в целом мы заслуживали минимум очко в этом матче", — сообщил Виейра talkSPORT.