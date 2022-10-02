Виейра отказался обсуждать игру рукой Силвы
Главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра отказался обсуждать инцидент с желтой карточкой защитника "Челси" Тиаго Силвы за умышленную игру рукой.
В первом тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Селхерст Парк" Силва сорвал атаку соперника, рукой выбив мяч из ног Джордана Айю. Это случилось незадолго до того, как Тиаго отдал результативную передачу на Пьер-Эмерика Обамеянга.
Виейра отлично понимает, что в случае удаления Силвы игра могла бы сложиться совершенно иначе, поэтому в интервью после поражения 1:2 Патрик уподобился Жозе Моуриньо, отказавшись обсуждать злополучный инцидент.
"Слушайте, я не хочу говорить об этом. Если я потрачу свое время, разговаривая об этом, я окажусь в большой беде".
"Это решение рефери, я с ним не согласен, я его не понимаю, но мы просто должны двигаться дальше. Думаю, в целом мы заслуживали минимум очко в этом матче", — сообщил Виейра talkSPORT.
02.10.2022 00:05
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Последние комментарии:
Красава Патрик Виейра, слова настоящего мужика!
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КОРОЛЬ!!!
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Да всем понятно что это кк
Даже поттер признал
Зато Гейбой и Артурик говорят что это не кк ору
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