Артета отказывается отвечать на вопрос о шансах "Арсенала" на титул
Наставник "Арсенала" Микель Артета отказался отвечать на вопрос, является ли его команда претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.
Благодаря уверенной победе 3:1 в дерби на "Тоттенхэмом" подопечные Артеты упрочили свое лидерство в Премьер-Лиге, однако Микель по-прежнему отказываться рассуждать о шансах "канониров" на чемпионство.
"Насколько "Арсенал" близок к тому, чтобы быть претендентом на титул? Я не знаю и не могу ответить на этот вопрос".
"Мы на вершине таблицы, и мы очень рады быть там. Мы хотим продолжать там находиться, и на этом наш фокус".
"Это по-настоящему голодная и скромная команда, и мы знаем, что по-прежнему есть так много вещей, которые нам нужно улучить, чтобы достичь кое-чего выдающегося в этой лиге", — сообщил Артета talkSPORT.
01.10.2022 23:00
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