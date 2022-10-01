Артета отказывается отвечать на вопрос о шансах "Арсенала" на титул

Наставник "Арсенала" Микель Артета отказался отвечать на вопрос, является ли его команда претендентом на титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Благодаря уверенной победе 3:1 в дерби на "Тоттенхэмом" подопечные Артеты упрочили свое лидерство в Премьер-Лиге, однако Микель по-прежнему отказываться рассуждать о шансах "канониров" на чемпионство.



"Насколько "Арсенал" близок к тому, чтобы быть претендентом на титул? Я не знаю и не могу ответить на этот вопрос".



"Мы на вершине таблицы, и мы очень рады быть там. Мы хотим продолжать там находиться, и на этом наш фокус".



"Это по-настоящему голодная и скромная команда, и мы знаем, что по-прежнему есть так много вещей, которые нам нужно улучить, чтобы достичь кое-чего выдающегося в этой лиге", — сообщил Артета talkSPORT.