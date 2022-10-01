Клопп вновь недоволен игрой "Ливерпуля" в обороней

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп упрекнул свою команду за очередной матч с неважными действиями в обороне.

Уступая "Брайтону" 0:2 дома, "Ливерпуль" нашел в себе силы не только сравнять счет, но и выйти вперед.

Однако в концовке матча оборона вновь подвела "красных", которым пришлось довольствоваться ничьей — 3:2.

Клопп разочарован, как защищается "Ливерпуль", и продолжает требовать реакции на регулярные оборонительные ошибки.

"Я поговорил с парнями похожим образом, как говорю с вами. Не знаю, сколько раз я должен говорить, что нам нужно отреагировать".

"Первый гол повлиял на обе команды, окрылив нашего соперника. Мы же почувствовали: "Окей, опять началась эта ерунда". Мы сражались, и это позитивный момент, хотя сейчас это так не ощущается. Мы были вынуждены согласиться на очко".

"Мы могли обороняться гораздо лучше. Таков футбол, и ты должен смириться. Когда матч начинается таким образом, важно вернуться в игру, сражаясь. Было бы славно, если бы мы одержали победу. У нас всегда возникают проблемы против "Брайтона", который обладает очень хорошей командой, но мы обязаны играть лучше".

"Я знаю, что у нас только 10 очков, и таковы реалии. Я не прячусь от этого. Мы должны сплотиться и двигаться дальше", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Брайтон, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2022 22:00

Количество просмотров Просмотров: 185

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 01.10.2022 22:04 # true-manc
    ван дилда, аленьсандр-дырнольд и прочие колбасоиды - нулевые защитники, а тупая скузня еще спорила со мной, мда, теперь даже клоп на лицо лузерпукам пописял

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: