Клопп вновь недоволен игрой "Ливерпуля" в обороней

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп упрекнул свою команду за очередной матч с неважными действиями в обороне.

Уступая "Брайтону" 0:2 дома, "Ливерпуль" нашел в себе силы не только сравнять счет, но и выйти вперед.



Однако в концовке матча оборона вновь подвела "красных", которым пришлось довольствоваться ничьей — 3:2.



Клопп разочарован, как защищается "Ливерпуль", и продолжает требовать реакции на регулярные оборонительные ошибки.



"Я поговорил с парнями похожим образом, как говорю с вами. Не знаю, сколько раз я должен говорить, что нам нужно отреагировать".



"Первый гол повлиял на обе команды, окрылив нашего соперника. Мы же почувствовали: "Окей, опять началась эта ерунда". Мы сражались, и это позитивный момент, хотя сейчас это так не ощущается. Мы были вынуждены согласиться на очко".



"Мы могли обороняться гораздо лучше. Таков футбол, и ты должен смириться. Когда матч начинается таким образом, важно вернуться в игру, сражаясь. Было бы славно, если бы мы одержали победу. У нас всегда возникают проблемы против "Брайтона", который обладает очень хорошей командой, но мы обязаны играть лучше".



"Я знаю, что у нас только 10 очков, и таковы реалии. Я не прячусь от этого. Мы должны сплотиться и двигаться дальше", — цитирует Клоппа Sky Sports.