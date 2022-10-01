Поттер признал, что Силве повезло избежать удаления за игру рукой

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признал, что его защитник Тиаго Силва легко мог схлопотать удаление в матче против "Кристал Пэлас".

Незадолго до того, как отдать результативную передачу на Пьер-Эмерика Обамеянга в субботнем матче Премьер-Лиги на "Селхерст Парк", Силва умышленно сыграл рукой, из положения лежа прервав комбинацию соперника.



После победы со счетом 1:2 Поттер прокомментировал этот инцидент, признав, что рефери Крис Кавана пожалел бразильского ветерана.



"Думаю, это было на грани. Его спас тот факт, что это случилось довольно далеко от ворот, но решение могло быть другим. Это спорная ситуация, и я могу понять разочарование Патрика (Виейра). Это ситуация 50 на 50", — сообщил Поттер BBC.