"Челси" вырвал победу у "Пэлас" благодаря Галлахеру
"Челси" вырвал победу в гостях у "Кристал Пэлас" благодаря голу Конора Галлахера на последней минуте — 1:2.
По сравнению с безголевым матчем против "Ньюкасла" 3 сентября в старт "орлов"вернулись Натаниэль Клайн, Майкл Олисе и Одсонн Эдуар.
Главный тренер "синих" Грэм Поттер выпустил в стартовом составе Весле Фофана и Бена Чилуэлла, которые заменили Сесара Аспиликуэту и Марка Кукурелью относительно 1:1 с "Ред Булл" в Лиге Чемпионов.
Первый же серьезный момент в матче обернулся голом. На седьмой минуте Джордан Айю набросил мяч во вратарскую, где Эдуар выскочил из-за спины Фофана и поразил цель — 1:0.
Вскоре хозяева отметились еще парочкой опасных ударов, но в первом случае "Челси" выручил Кепа Аррисабалага, а второй оказался слегка неточным.
Действовавший на контратаках "Пэлас" выглядел предпочтительнее, нежели "синие", которые много владели мячом, но с созданием моментов у них возникали проблемы.
Ничего этого не предвещало, но на 38-й минуте счет стал равным. Задержавшийся впереди Тиаго Силва сделал скидку головой в центр штрафной, где Обамеянг развернулся и немедленно пробил — 1:1.
Во втором тайме обе команды демонстрировали стремление к победе, но одного желания было мало — реально опасные моменты возникали крайне редко.
В итоге судьба матча была решена на последней минуте основного времени, когда вышедший на замену у "Челси" Конор Галлахер дальним ударом поразил ворота своей бывшей команды — 1:2.
Какого-либо почерка Поттера в игре "Челси" пока не видно — команда действует вполне в стиле Томаса Тухеля, столь же беззубо. Однако самое важное для "синих" — это победа.
"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче
01.10.2022 19:05
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Последние комментарии:
Лох арсенал все никак не смирится с тем, что я европеец.)))
А сам бля гасится как шлюха.)))
(ответить)
че там, рамзанка дыров уже быкует на какого-то пидорашку генерала за потерю Лимана?) смехдержава 2022 год реалии.
(ответить)
лемас чей?
(ответить)
Отдельная благодарность Андрею Паскалову за то ,что не появился во время матча Императорси,от души!
(ответить)
в следующем туре арс -лфк
как думаете сколько палок кинут тренту?)))))
(ответить)
Когда будет мир?
(ответить)
Челси + Эвертонси = ПОБРАТИМСИ!!!
С победой братья-пенсики!
(ответить)
01.10.2022 19:31 #
sexan
Безвиз появился.))) Ну слава богу живой.
(ответить)
01.10.2022 19:35 #
thegodfather
дол6ое6))))))))))))))))
(ответить)
01.10.2022 19:39 #
sexan
А чего ты так об нем? Он жа твой зямляк.
(ответить)
01.10.2022 19:44 #
thegodfather
Ващет о тебе!
(ответить)
01.10.2022 19:51 #
sexan
Не пособия пидарартур.
И не позорь наш челсе.
Ты лучше кинь хахаляцкую ссылочку из тик тока.
А лучше расскажи почему ты такое ссыкло?
Источник: http://fapl.ru/posts/95900/?c=1
псевдоевропеец обиделся
(ответить)
Ожидание: нкунку тросарда и леао
Реальность: трёхногий лукаку
(ответить)
Хуй знает, что хуже посты астера о политике или его беспрерывные стенания по Челси и просто поток сознания на футбольные темы. И то и то - кровь из глаз. Из-за одного этого можно задуматься об уходе от сюда.
(ответить)
я уже вижу новых игроков атаки челси в лице нкунку тросарда и леао!
ссытесь, чмохи?
(ответить)
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте раскритиковал уровень судейства в Премьер-Лиге после удаления своего защитника Эмерсона Рояла в дерби против "Арсенала".
Источник: http://fapl.ru/
очередная струя на е6аного лысого дауна на тейлоре.
я х3 сколько еще ляпов он сделает, прежде чем его уберут из осблуги топ матчей.
Ладно там среднячковые матчи, но почему он каждый раз убивает топ матчи я х3!
(ответить)
Там еще и Эвертонси оказывается победил. Осталось только Роме затащить и вообще по-красоте всё будет.
(ответить)
и пока не вижу смысла пенсам с 3-4-3 уходить
идеальная схема для нынешних защей, джеймс более опасен в роли латераля.
(ответить)
Походу, гол тура - Скамакка
(ответить)
Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш пропустит матч против «Челси» 8-го октября из-за перебора желтых карточек.
К Р А С И В О
Пожалуй самый опасный их игрок. Плюс еще агент Диего нашим будет пасовать. Поттерян должен на классе добыть свою первую победку на Бридже в АПЛ.
(ответить)
Смешно видеть восторги пенсов в адрес Тьяго Сильва и Фофана после того, как увидел игру Салиба в дерби) Они лохи на фоне Салиба
(ответить)
[id517972823|Доктор], Кто за Россию на Украине воюют ?! Какой регион сволочи по гибелям в СВО на первом месте?! В ох...ли ?! За ваши интересы и интересы ваших царей гибнут мусульмане из Дагестана вам плевать, сволочи, неблагодарные?! Кто вам из Олимпиады золота приносит?! Кто ?! Только Русских на передовой!!!!
(ответить)
ВИИИИ ХАХАХАХА!!!!
Громадяне, судя по переписках в чатах, пребывают в шоке, хотя и слышатся здравые голоса. В частности, можно прочесть в комментариях о страшной цепочке событий, вызванных госпереворотом в 2014 году. Некоторые прямо пишут, что если бы знали, чем обернется майдан, сами бы закатали в асфальт кастрюлеголовых.
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Фофана топ матч кстати! Потенциал у него просто невъебенный. Через пару лет никто даже не вспомнит про его ценник.
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