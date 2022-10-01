"Челси" вырвал победу у "Пэлас" благодаря Галлахеру

"Челси" вырвал победу в гостях у "Кристал Пэлас" благодаря голу Конора Галлахера на последней минуте — 1:2.

По сравнению с безголевым матчем против "Ньюкасла" 3 сентября в старт "орлов"вернулись Натаниэль Клайн, Майкл Олисе и Одсонн Эдуар.



Главный тренер "синих" Грэм Поттер выпустил в стартовом составе Весле Фофана и Бена Чилуэлла, которые заменили Сесара Аспиликуэту и Марка Кукурелью относительно 1:1 с "Ред Булл" в Лиге Чемпионов.



Первый же серьезный момент в матче обернулся голом. На седьмой минуте Джордан Айю набросил мяч во вратарскую, где Эдуар выскочил из-за спины Фофана и поразил цель — 1:0.



Вскоре хозяева отметились еще парочкой опасных ударов, но в первом случае "Челси" выручил Кепа Аррисабалага, а второй оказался слегка неточным.



Действовавший на контратаках "Пэлас" выглядел предпочтительнее, нежели "синие", которые много владели мячом, но с созданием моментов у них возникали проблемы.



Ничего этого не предвещало, но на 38-й минуте счет стал равным. Задержавшийся впереди Тиаго Силва сделал скидку головой в центр штрафной, где Обамеянг развернулся и немедленно пробил — 1:1.



Во втором тайме обе команды демонстрировали стремление к победе, но одного желания было мало — реально опасные моменты возникали крайне редко.



В итоге судьба матча была решена на последней минуте основного времени, когда вышедший на замену у "Челси" Конор Галлахер дальним ударом поразил ворота своей бывшей команды — 1:2.



Какого-либо почерка Поттера в игре "Челси" пока не видно — команда действует вполне в стиле Томаса Тухеля, столь же беззубо. Однако самое важное для "синих" — это победа.



"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче