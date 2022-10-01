"Челси" вырвал победу у "Пэлас" благодаря Галлахеру

Конор Галлахер "Челси" вырвал победу в гостях у "Кристал Пэлас" благодаря голу Конора Галлахера на последней минуте — 1:2.

По сравнению с безголевым матчем против "Ньюкасла" 3 сентября в старт "орлов"вернулись Натаниэль Клайн, Майкл Олисе и Одсонн Эдуар.

Главный тренер "синих" Грэм Поттер выпустил в стартовом составе Весле Фофана и Бена Чилуэлла, которые заменили Сесара Аспиликуэту и Марка Кукурелью относительно 1:1 с "Ред Булл" в Лиге Чемпионов.

Первый же серьезный момент в матче обернулся голом. На седьмой минуте Джордан Айю набросил мяч во вратарскую, где Эдуар выскочил из-за спины Фофана и поразил цель — 1:0.

Вскоре хозяева отметились еще парочкой опасных ударов, но в первом случае "Челси" выручил Кепа Аррисабалага, а второй оказался слегка неточным.

Действовавший на контратаках "Пэлас" выглядел предпочтительнее, нежели "синие", которые много владели мячом, но с созданием моментов у них возникали проблемы.

Ничего этого не предвещало, но на 38-й минуте счет стал равным. Задержавшийся впереди Тиаго Силва сделал скидку головой в центр штрафной, где Обамеянг развернулся и немедленно пробил — 1:1.

Во втором тайме обе команды демонстрировали стремление к победе, но одного желания было мало — реально опасные моменты возникали крайне редко.

В итоге судьба матча была решена на последней минуте основного времени, когда вышедший на замену у "Челси" Конор Галлахер дальним ударом поразил ворота своей бывшей команды — 1:2.

Какого-либо почерка Поттера в игре "Челси" пока не видно — команда действует вполне в стиле Томаса Тухеля, столь же беззубо. Однако самое важное для "синих" — это победа.

"Кристал Пэлас" — "Челси". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2022 19:05

Количество просмотров Просмотров: 2326

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Последние комментарии:




  1. sexan 01.10.2022 20:28 # sexan
    Лох арсенал все никак не смирится с тем, что я европеец.)))
    А сам бля гасится как шлюха.)))

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  2. true-manc 01.10.2022 20:25 # true-manc
    че там, рамзанка дыров уже быкует на какого-то пидорашку генерала за потерю Лимана?) смехдержава 2022 год реалии.

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  3. kukuruzko 01.10.2022 20:24 # kukuruzko
    лемас чей?

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  4. jirrort 01.10.2022 20:18 # jirrort
    Отдельная благодарность Андрею Паскалову за то ,что не появился во время матча Императорси,от души!

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  5. thegodfather 01.10.2022 20:18 # thegodfather
    в следующем туре арс -лфк
    как думаете сколько палок кинут тренту?)))))

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  6. iskander8sg 01.10.2022 20:15 # iskander8sg
    Когда будет мир?

    (ответить)

  7. skydreams 01.10.2022 20:12 # skydreams
    Челси + Эвертонси = ПОБРАТИМСИ!!!

    С победой братья-пенсики!

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  8. lexa-arsenal 01.10.2022 20:08 # lexa-arsenal
    01.10.2022 19:31 #
    sexan

    Безвиз появился.))) Ну слава богу живой.
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    01.10.2022 19:35 #
    thegodfather

    дол6ое6))))))))))))))))
    (ответить)

    01.10.2022 19:39 #
    sexan

    А чего ты так об нем? Он жа твой зямляк.
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    01.10.2022 19:44 #
    thegodfather

    Ващет о тебе!
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    01.10.2022 19:51 #
    sexan

    Не пособия пидарартур.
    И не позорь наш челсе.
    Ты лучше кинь хахаляцкую ссылочку из тик тока.
    А лучше расскажи почему ты такое ссыкло?

    Источник: http://fapl.ru/posts/95900/?c=1


    псевдоевропеец обиделся

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  9. gameboy 01.10.2022 20:06 # gameboy
    Ожидание: нкунку тросарда и леао

    Реальность: трёхногий лукаку

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  10. sausage 01.10.2022 20:06 # sausage
    Хуй знает, что хуже посты астера о политике или его беспрерывные стенания по Челси и просто поток сознания на футбольные темы. И то и то - кровь из глаз. Из-за одного этого можно задуматься об уходе от сюда.

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  11. thegodfather 01.10.2022 20:04 # thegodfather
    я уже вижу новых игроков атаки челси в лице нкунку тросарда и леао!
    ссытесь, чмохи?

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  12. thegodfather 01.10.2022 20:03 # thegodfather
    Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте раскритиковал уровень судейства в Премьер-Лиге после удаления своего защитника Эмерсона Рояла в дерби против "Арсенала".

    Источник: http://fapl.ru/



    очередная струя на е6аного лысого дауна на тейлоре.

    я х3 сколько еще ляпов он сделает, прежде чем его уберут из осблуги топ матчей.
    Ладно там среднячковые матчи, но почему он каждый раз убивает топ матчи я х3!

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  13. jirrort 01.10.2022 20:03 # jirrort
    Там еще и Эвертонси оказывается победил. Осталось только Роме затащить и вообще по-красоте всё будет.

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  14. thegodfather 01.10.2022 20:02 # thegodfather
    и пока не вижу смысла пенсам с 3-4-3 уходить
    идеальная схема для нынешних защей, джеймс более опасен в роли латераля.

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  15. takernotagiver 01.10.2022 20:02 # takernotagiver
    Походу, гол тура - Скамакка

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  16. jirrort 01.10.2022 19:57 # jirrort
    Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш пропустит матч против «Челси» 8-го октября из-за перебора желтых карточек.


    К Р А С И В О
    Пожалуй самый опасный их игрок. Плюс еще агент Диего нашим будет пасовать. Поттерян должен на классе добыть свою первую победку на Бридже в АПЛ.

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  17. takernotagiver 01.10.2022 19:56 # takernotagiver
    Смешно видеть восторги пенсов в адрес Тьяго Сильва и Фофана после того, как увидел игру Салиба в дерби) Они лохи на фоне Салиба

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  18. wymkentski 01.10.2022 19:55 # wymkentski
    [id517972823|Доктор], Кто за Россию на Украине воюют ?! Какой регион сволочи по гибелям в СВО на первом месте?! В ох...ли ?! За ваши интересы и интересы ваших царей гибнут мусульмане из Дагестана вам плевать, сволочи, неблагодарные?! Кто вам из Олимпиады золота приносит?! Кто ?! Только Русских на передовой!!!!

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  19. deman82 01.10.2022 19:54 # deman82
    ВИИИИ ХАХАХАХА!!!!
    Громадяне, судя по переписках в чатах, пребывают в шоке, хотя и слышатся здравые голоса. В частности, можно прочесть в комментариях о страшной цепочке событий, вызванных госпереворотом в 2014 году. Некоторые прямо пишут, что если бы знали, чем обернется майдан, сами бы закатали в асфальт кастрюлеголовых.

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  20. jirrort 01.10.2022 19:52 # jirrort
    Фофана топ матч кстати! Потенциал у него просто невъебенный. Через пару лет никто даже не вспомнит про его ценник.

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