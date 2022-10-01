"Брайтон" добыл ничью против "Ливерпуля" благодаря хет-трику Троссарда

Хет-трик Леандро Троссарда позволил "Брайтону" добыть ничью 3:3 в гостях у "Ливерпуля".

В стартовый состав "красных" вернулись Джордан Хендерсон, Фабиу Карвалью и Роберто Фирмино, заменив Луиса Диаса, Диогу Жоту и Дарвина Нуньеса.



Новый рулевой "чаек" Роберто Де Дзерби ограничился единственной перестановкой, оказав доверие Первису Эступиньяну.



Счет в матче на "Энфилде" был открыт уже на четвертой минуте, когда Трент Александер-Арнольд совершенно прозевал Леандро Троссарда, который свободно принял мяч на левом краю штрафной и расстрелял ворота — 0:1.



"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но лишь нарвался на второй гол на 17-й минуте. Солли Марч сделал пас внутрь штрафной на Троссарда, а тот поразил дальний угол ворот Алиссона — 0:2.



Сильно рискуя, "красные" бросили все силы вперед и вскоре создали хороший момент, но голкипер гостей Роберт Санчес отвел угрозу от своих ворот после удара в упор Мохамеда Салаха.



А на 33-й минуте Салах поступил умнее, выманив Санчеса на себя и позволив Фирмино поразить опустевшие ворота — 1:2. Система VAR определила, что Мохамед избежал офсайда.



"Брайтон" продержался до перерыва, но вскоре после начала второго тайма все-таки позволил сопернику сравнять счет. Луис Диас ворвался в штрафную по левому краю и сделал пас в центр на Фирмино, где Роберто финтом убрал защитника в сторону и поразил ворота — 2:2.



А уже на 63-й минуте "Ливерпуль" вышел вперед. При розыгрыше соперником углового Санчес не добрался до мяча, и тот, ударившись об Адама Уэбстера, отскочил в ворота — 3:2.



Однако хоронить гостей было рано. На 83-й минуте Виргил Ван Дейк не смог прервать прострел Каору Митомы, и Троссард поспешил вколотить мяч под перекладину — 3:3. Этим команды и ограничились.



"Ливерпуль" хорошо отреагировал на провальное начало матча, но в концовке хозяевам не хватило концентрации, чтобы удержать победный счет.



"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче