"Брайтон" добыл ничью против "Ливерпуля" благодаря хет-трику Троссарда
Хет-трик Леандро Троссарда позволил "Брайтону" добыть ничью 3:3 в гостях у "Ливерпуля".
В стартовый состав "красных" вернулись Джордан Хендерсон, Фабиу Карвалью и Роберто Фирмино, заменив Луиса Диаса, Диогу Жоту и Дарвина Нуньеса.
Новый рулевой "чаек" Роберто Де Дзерби ограничился единственной перестановкой, оказав доверие Первису Эступиньяну.
Счет в матче на "Энфилде" был открыт уже на четвертой минуте, когда Трент Александер-Арнольд совершенно прозевал Леандро Троссарда, который свободно принял мяч на левом краю штрафной и расстрелял ворота — 0:1.
"Ливерпуль" пошел отыгрываться, но лишь нарвался на второй гол на 17-й минуте. Солли Марч сделал пас внутрь штрафной на Троссарда, а тот поразил дальний угол ворот Алиссона — 0:2.
Сильно рискуя, "красные" бросили все силы вперед и вскоре создали хороший момент, но голкипер гостей Роберт Санчес отвел угрозу от своих ворот после удара в упор Мохамеда Салаха.
А на 33-й минуте Салах поступил умнее, выманив Санчеса на себя и позволив Фирмино поразить опустевшие ворота — 1:2. Система VAR определила, что Мохамед избежал офсайда.
"Брайтон" продержался до перерыва, но вскоре после начала второго тайма все-таки позволил сопернику сравнять счет. Луис Диас ворвался в штрафную по левому краю и сделал пас в центр на Фирмино, где Роберто финтом убрал защитника в сторону и поразил ворота — 2:2.
А уже на 63-й минуте "Ливерпуль" вышел вперед. При розыгрыше соперником углового Санчес не добрался до мяча, и тот, ударившись об Адама Уэбстера, отскочил в ворота — 3:2.
Однако хоронить гостей было рано. На 83-й минуте Виргил Ван Дейк не смог прервать прострел Каору Митомы, и Троссард поспешил вколотить мяч под перекладину — 3:3. Этим команды и ограничились.
"Ливерпуль" хорошо отреагировал на провальное начало матча, но в концовке хозяевам не хватило концентрации, чтобы удержать победный счет.
"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче
01.10.2022 19:00
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Последние комментарии:
Колбаса в этом сезоне за четвёрку будут боротся!!!
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Ну в общем ничья справедлива, начали очень плохо, потом добрали, алиссон старался как мог, но и он не вытащил победу.
Хз почему команда начинает так слабо, в этом сезоне прям фундаментальная проблема.
Клопп топ
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Я рад! Продолжайте в том же духе. И вернётесь на законное 8-е место.
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ХУЕСОСЫ БЛЯЯЯ
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Хорошо что я единственный в мире пенсоколбас.
Колбасы пососали, так хоть пенсята порадовали.
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С этим проходным двором и отсутствием яиц в обороне надо срочно что-то делать. Особенно в центре. Гер Юрген, придумываы давай. Может Ван Дейка или Матипа на банку посадить на время. Тем более, что Конате готов вроде.
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Отскочили лузерпуки
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Князья по пизде в этом сезоне пошли(
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Абсолютно никчемная команда.Которая пропускает 3 гола при xG 1.2.
Ван Дейк - спасибо за проебанные 2 очка.
Брайтон просто нулевая команда - забила шару где ебанно лохматое ЧМО Салах ни забил бы никогда.Салах кривоногий пора на лавку.
Милнер накуй он нужен - ни одного обостряющего паса.Все в соперинка.При 3-м голе где он был.
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Тросарда в Челси. У ЧЕЛСИ просто нету вингеров в обоих флангов на поле! Хаверц АПЗ, Тросард СТерлядь по флангам.
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Матч двух середняков, занимающих значительно более высокое место в таблице, чем того заслуживают, но справедливости ради, Брайтону откровенно не повезло: судья неадекват засчитал липовый первый гол колбасы, когда плечо салаха было в офсайде + после углового с рикошета чайкам прилетел случайный гол, не вытекавший из хода матча. Лузерпуки должны быть довольны отскоком.
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