Артета: "Жезус вывел "Арсенал" на новый уровень"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выделил нападающего Габриэля Жезуса после победы 3:1 над "Тоттенхэмом".

Жезус терроризировал оборону "Тоттенхэма" до своей замены на 80-й минуты, и в итоге именно Габриэль стал автором победного в дерби Северного Лондона гола.



Артета хвалит своих подопечных, но особенно отмечает 25-летнего бразильца, с которым "канониры" выглядят другой командой.



"Больше всего впечатляет его победный дух и то, как он тренируется каждый день. Он придает команде уверенности, и он вывел нас на новый уровень".



"Учитывая наш стиль игры, мы можем атаковать разными способами. "Тоттенхэму" не нужно много, и ты всегда чувствуешь, что они могут что-нибудь создать. Нужно принять это".



"Однако мы не думали об этом, мы были свободны в своем мышлении, смелы, и это именно то, что мы требуем от игроков. Эта победа очень вдохновляет и заставляет верить, что мы способны играть на этом уровне", — цитирует Артету BBC.