Хадсон-Одои не исключает возвращение в "Челси" в январе

Вингер "Байера" Каллум Хадсон-Одои не стал исключать досрочное возвращение в "Челси" в январе.

Как известно, этот сезон Хадсон-Одои проводит в "Байере" на правах аренды, однако недавно появились слухи, что новый главный тренер "Челси" Грэм Поттер хочет досрочно отозвать Каллума.



Хадсон-Одои оставляет это решение за "Челси", но отмечает, что его все устраивает в Леверкузене.



"Я отправился сюда, чтобы проводить как можно больше матчей и улучшать свою форму, чего мне толком не удавалось в последнюю пару сезонов в "Челси".



"Здесь я много играю, и я наслаждаюсь каждым моментом. Я стараюсь изо всех сил помогать команде, забивать голы и ассистировать. Даже если мне не удается забивать или ассистировать, я все равно стараюсь делать вклад в игру команды".



"Я определенно наслаждаюсь своей игрой в данный момент, и это было правильное время в моей карьере, чтобы отправиться сюда".



"Досрочное возвращение в "Челси"? Я не могу говорить об этом, потому что это зависит не от меня. Я лишь могу делать то, что делаю сейчас, подстегивая себя до предела ради клуба, за который сейчас выступаю".



"Мы не знаем, что случится в январе или в остатке сезона. Нам просто нужно подождать, и там станет видно, но прямо сейчас я сосредоточен на том, чтобы играть как можно больше и помогать команде", — сообщил Хадсон-Одои Sky Sports.