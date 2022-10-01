"Арсенал" уверенно победил "Тоттенхэм" в дерби
"Арсенал" уверенно выиграл дерби Северного Лондона, нанеся "Тоттенхэму" первое поражение в сезоне — 3:1.
После травм в стартовый состав "канониров" вернулись Александр Зинченко и Мартин Эдегор, заменив Кирана Тирни и Фабиу Виейра.
"Шпоры" недосчитались Деяна Кулусевски, вместо которого появился Сон Хен Мин. Также с первых минут вышли Кристиан Ромеро и Эмерсон Роял, заменив Давинсона Санчеса и Райана Сессеньона.
Начало матча осталось целиком за хозяевами, которые отчаянно давили и заставили "Тоттенхэм" обороняться всей командой. Хороший момент открыть счет имел Габриэль Мартинелли, однако Уго Льорис сыграл надежно.
Гости держались, а на 13-й минуте ответили опасным розыгрышем штрафного. Это Ришарлисон замыкал подачу партнера со считанных метров, однако Аарон Рамсдейл выручил "Арсенал".
Давление "канониров" увенчалось голом на 20-й минуте. Томас Партей нанес обводящий удар в касание в притирку с ближней штангой после короткой передачи от Мартинелли — 1:0.
Открыв счет, хозяева продолжили владеть инициативой, тогда как "шпоры" сосредоточились на контратаках и делали это довольно неплохо.
А на 29-й минуте "Тоттенхэм" даже заработал пенальти. Это Ришарлисон нарвался на фол Габриэля Магальяэса в штрафной, и Харри Кейн ударом с точки по центру восстановил равновесие в счете — 1:1.
Вскоре "Арсенал" пришел в себя и остаток первого тайма посвятил атакам. Так же хозяева начали и второй тайм, вновь выйдя вперед на 49-й минуте. Льорис отразил мяч перед собой после удара Букайо Сака, а Габриэль Жезус опередил Кристиана Ромеро и поразил ворота — 2:1.
Практически в следующей атаке Габриэль мог упрочить преимущество своей команды, но его удар головой оказался слегка неточным.
На 62-й минуте положение "шпор" усугубилось, потому что Роял получил прямую красную карточку за откровенно грубую игру против Мартинелли.
"Арсенал" бросился добивать раненого соперника и спустя пять минут выполнил задачу. Удар Гранита Джаки низом оказался неберущимся для Льориса — 3:1.
Довести дело до победы "канонирам" не составило труда. "Шпоры" пытались подкараулить соперника на ошибке, но так и не дождались шанса вернуться в игру.
"Арсенал" провел матч первым номером и одержал вполне заслуженную победу. "Тоттенхэм" вправе пенять на неважную игру Льориса, который пару из трех пропущенных голов мог бы и предотвратить.
"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
01.10.2022 16:30
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норм) приворот опять сработал
ору
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чорли играющий в 2 цз это камон красиво
не зря тренера изменили
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Кончелыги
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поxуй на щленсов и колбас. надо чтоб мешок терял очки
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Ахахззвава членососы и скузня на страпоне
(ответить)
оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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кепу по классике продырявили.
ну что за ЛОХ)
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пенсыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы
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скузняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
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шлюх уже продырявили ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
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Клопп закончился?
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Ахахахахахахахаа
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Алга, Челси! В Лондоне только 2 клуба: Арсенал и Челси.
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Вперед ИМПЕРАТОРЫ!!!
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Поттеру удачи
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- не прое6али, а отвели, - цитаты пидорахи
Украинские войска вошли в город Лиман Донецкой области.
Минобороны России заявило про отвод войск.
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что с закария пздц....где он....
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Кепа, не подведи)
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У Ливерпуля норм составчик. Ещё Жота, Диас, Нуньес на скамейке, если нужно усилить.
Карвальо, посмотрим как оправдает место в старте.
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Сетанта Казахстан показал нарезку голов Торреса, а потом Кенни Далглиша. Значит будет победа. YNWA!
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