"Арсенал" уверенно победил "Тоттенхэм" в дерби

"Арсенал" уверенно выиграл дерби Северного Лондона, нанеся "Тоттенхэму" первое поражение в сезоне — 3:1.

После травм в стартовый состав "канониров" вернулись Александр Зинченко и Мартин Эдегор, заменив Кирана Тирни и Фабиу Виейра.



"Шпоры" недосчитались Деяна Кулусевски, вместо которого появился Сон Хен Мин. Также с первых минут вышли Кристиан Ромеро и Эмерсон Роял, заменив Давинсона Санчеса и Райана Сессеньона.



Начало матча осталось целиком за хозяевами, которые отчаянно давили и заставили "Тоттенхэм" обороняться всей командой. Хороший момент открыть счет имел Габриэль Мартинелли, однако Уго Льорис сыграл надежно.



Гости держались, а на 13-й минуте ответили опасным розыгрышем штрафного. Это Ришарлисон замыкал подачу партнера со считанных метров, однако Аарон Рамсдейл выручил "Арсенал".



Давление "канониров" увенчалось голом на 20-й минуте. Томас Партей нанес обводящий удар в касание в притирку с ближней штангой после короткой передачи от Мартинелли — 1:0.



Открыв счет, хозяева продолжили владеть инициативой, тогда как "шпоры" сосредоточились на контратаках и делали это довольно неплохо.



А на 29-й минуте "Тоттенхэм" даже заработал пенальти. Это Ришарлисон нарвался на фол Габриэля Магальяэса в штрафной, и Харри Кейн ударом с точки по центру восстановил равновесие в счете — 1:1.



Вскоре "Арсенал" пришел в себя и остаток первого тайма посвятил атакам. Так же хозяева начали и второй тайм, вновь выйдя вперед на 49-й минуте. Льорис отразил мяч перед собой после удара Букайо Сака, а Габриэль Жезус опередил Кристиана Ромеро и поразил ворота — 2:1.



Практически в следующей атаке Габриэль мог упрочить преимущество своей команды, но его удар головой оказался слегка неточным.



На 62-й минуте положение "шпор" усугубилось, потому что Роял получил прямую красную карточку за откровенно грубую игру против Мартинелли.



"Арсенал" бросился добивать раненого соперника и спустя пять минут выполнил задачу. Удар Гранита Джаки низом оказался неберущимся для Льориса — 3:1.



Довести дело до победы "канонирам" не составило труда. "Шпоры" пытались подкараулить соперника на ошибке, но так и не дождались шанса вернуться в игру.



"Арсенал" провел матч первым номером и одержал вполне заслуженную победу. "Тоттенхэм" вправе пенять на неважную игру Льориса, который пару из трех пропущенных голов мог бы и предотвратить.



"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче