"Арсенал" уверенно победил "Тоттенхэм" в дерби

Гранит Джака "Арсенал" уверенно выиграл дерби Северного Лондона, нанеся "Тоттенхэму" первое поражение в сезоне — 3:1.

После травм в стартовый состав "канониров" вернулись Александр Зинченко и Мартин Эдегор, заменив Кирана Тирни и Фабиу Виейра.

"Шпоры" недосчитались Деяна Кулусевски, вместо которого появился Сон Хен Мин. Также с первых минут вышли Кристиан Ромеро и Эмерсон Роял, заменив Давинсона Санчеса и Райана Сессеньона.

Начало матча осталось целиком за хозяевами, которые отчаянно давили и заставили "Тоттенхэм" обороняться всей командой. Хороший момент открыть счет имел Габриэль Мартинелли, однако Уго Льорис сыграл надежно.

Гости держались, а на 13-й минуте ответили опасным розыгрышем штрафного. Это Ришарлисон замыкал подачу партнера со считанных метров, однако Аарон Рамсдейл выручил "Арсенал".

Давление "канониров" увенчалось голом на 20-й минуте. Томас Партей нанес обводящий удар в касание в притирку с ближней штангой после короткой передачи от Мартинелли — 1:0.

Открыв счет, хозяева продолжили владеть инициативой, тогда как "шпоры" сосредоточились на контратаках и делали это довольно неплохо.

А на 29-й минуте "Тоттенхэм" даже заработал пенальти. Это Ришарлисон нарвался на фол Габриэля Магальяэса в штрафной, и Харри Кейн ударом с точки по центру восстановил равновесие в счете — 1:1.

Вскоре "Арсенал" пришел в себя и остаток первого тайма посвятил атакам. Так же хозяева начали и второй тайм, вновь выйдя вперед на 49-й минуте. Льорис отразил мяч перед собой после удара Букайо Сака, а Габриэль Жезус опередил Кристиана Ромеро и поразил ворота — 2:1.

Практически в следующей атаке Габриэль мог упрочить преимущество своей команды, но его удар головой оказался слегка неточным.

На 62-й минуте положение "шпор" усугубилось, потому что Роял получил прямую красную карточку за откровенно грубую игру против Мартинелли.

"Арсенал" бросился добивать раненого соперника и спустя пять минут выполнил задачу. Удар Гранита Джаки низом оказался неберущимся для Льориса — 3:1.

Довести дело до победы "канонирам" не составило труда. "Шпоры" пытались подкараулить соперника на ошибке, но так и не дождались шанса вернуться в игру.

"Арсенал" провел матч первым номером и одержал вполне заслуженную победу. "Тоттенхэм" вправе пенять на неважную игру Льориса, который пару из трех пропущенных голов мог бы и предотвратить.

"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2022 16:30

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Последние комментарии:




  1. liverputin 01.10.2022 17:13 # liverputin
    норм) приворот опять сработал
    ору

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  2. thegodfather 01.10.2022 17:13 # thegodfather
    чорли играющий в 2 цз это камон красиво

    не зря тренера изменили

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  3. electric 01.10.2022 17:13 # electric
    Кончелыги

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  4. wilegend 01.10.2022 17:12 # wilegend
    поxуй на щленсов и колбас. надо чтоб мешок терял очки

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  5. armyanoyeb77 01.10.2022 17:12 # armyanoyeb77
    Ахахззвава членососы и скузня на страпоне

    (ответить)

  6. true-manc 01.10.2022 17:10 # true-manc
    оруууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  7. thegodfather 01.10.2022 17:10 # thegodfather
    кепу по классике продырявили.
    ну что за ЛОХ)

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  8. true-manc 01.10.2022 17:10 # true-manc
    пенсыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы

    (ответить)

  9. true-manc 01.10.2022 17:09 # true-manc
    скузняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя

    (ответить)

  10. true-manc 01.10.2022 17:07 # true-manc
    шлюх уже продырявили ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха

    (ответить)

  11. ian 01.10.2022 17:06 # ian
    Клопп закончился?

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  12. moneycity 01.10.2022 17:05 # moneycity
    Ахахахахахахахаа

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  13. ian 01.10.2022 17:03 # ian
    Алга, Челси! В Лондоне только 2 клуба: Арсенал и Челси.

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  14. liverputin 01.10.2022 17:02 # liverputin
    Вперед ИМПЕРАТОРЫ!!!

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  15. takernotagiver 01.10.2022 17:01 # takernotagiver
    Поттеру удачи

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  16. narcot 01.10.2022 17:01 # narcot
    - не прое6али, а отвели, - цитаты пидорахи

    Украинские войска вошли в город Лиман Донецкой области.

    Минобороны России заявило про отвод войск.

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  17. thegodfather 01.10.2022 17:00 # thegodfather
    что с закария пздц....где он....

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  18. thegodfather 01.10.2022 16:59 # thegodfather
    Кепа, не подведи)

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  19. sausage 01.10.2022 16:59 # sausage
    У Ливерпуля норм составчик. Ещё Жота, Диас, Нуньес на скамейке, если нужно усилить.
    Карвальо, посмотрим как оправдает место в старте.

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  20. zaeba1l 01.10.2022 16:58 # zaeba1l
    Сетанта Казахстан показал нарезку голов Торреса, а потом Кенни Далглиша. Значит будет победа. YNWA!

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