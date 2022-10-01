"Барселона" должна "Сити" еще 46 млн. фунтов за Торреса
"Барселона" до сих пор должна почти 46 миллионов фунтов "Манчестер Сити" за вингера Феррана Торреса.
Проведя всего полтора сезона на "Этихад", в январе этого года 22-летний Торрес перебрался в "Барселону" по сделке стоимостью 48.4 млн. фунтов.
Однако затем "Барселона" столкнулась с хорошо известными финансовыми проблемами, которые, правда, не помешали каталонскому клубу приглашать игроков минувшим летом.
Как сообщает Daily Mail, к настоящему моменту "Сити" получил только 2.6 млн. фунтов от "Барселоны" за Феррана, который забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 33 матчах за каталонцев.
Кроме того, 28 млн. фунтов "Барселона" по-прежнему должна "Аяксу" за Френки Де Йонга, 31 млн. фунтов — "Ювентусу" за Миралема Пьянича, 12 млн. фунтов — "Ливерпулю" за Филиппе Коутиньо.
01.10.2022 16:00
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Коута уже продали, а еще должны колбасе за него.
Жесть.
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UAaahhahahahahahahhaahahahahahahahahahhaahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
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Пута клуб праституток
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и эти лохи еще хотят Силву, мда
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орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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