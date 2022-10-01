"Барселона" должна "Сити" еще 46 млн. фунтов за Торреса

"Барселона" до сих пор должна почти 46 миллионов фунтов "Манчестер Сити" за вингера Феррана Торреса.

Проведя всего полтора сезона на "Этихад", в январе этого года 22-летний Торрес перебрался в "Барселону" по сделке стоимостью 48.4 млн. фунтов.



Однако затем "Барселона" столкнулась с хорошо известными финансовыми проблемами, которые, правда, не помешали каталонскому клубу приглашать игроков минувшим летом.



Как сообщает Daily Mail, к настоящему моменту "Сити" получил только 2.6 млн. фунтов от "Барселоны" за Феррана, который забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 33 матчах за каталонцев.



Кроме того, 28 млн. фунтов "Барселона" по-прежнему должна "Аяксу" за Френки Де Йонга, 31 млн. фунтов — "Ювентусу" за Миралема Пьянича, 12 млн. фунтов — "Ливерпулю" за Филиппе Коутиньо.