"Барселона" должна "Сити" еще 46 млн. фунтов за Торреса

Ферран Торрес "Барселона" до сих пор должна почти 46 миллионов фунтов "Манчестер Сити" за вингера Феррана Торреса.

Проведя всего полтора сезона на "Этихад", в январе этого года 22-летний Торрес перебрался в "Барселону" по сделке стоимостью 48.4 млн. фунтов.

Однако затем "Барселона" столкнулась с хорошо известными финансовыми проблемами, которые, правда, не помешали каталонскому клубу приглашать игроков минувшим летом.

Как сообщает Daily Mail, к настоящему моменту "Сити" получил только 2.6 млн. фунтов от "Барселоны" за Феррана, который забил восемь голов и отдал семь результативных передач в 33 матчах за каталонцев.

Кроме того, 28 млн. фунтов "Барселона" по-прежнему должна "Аяксу" за Френки Де Йонга, 31 млн. фунтов — "Ювентусу" за Миралема Пьянича, 12 млн. фунтов — "Ливерпулю" за Филиппе Коутиньо.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Торрес, финансы

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2022 16:00

Количество просмотров Просмотров: 689

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Последние комментарии:




  1. farot 01.10.2022 16:54 # farot
    Коута уже продали, а еще должны колбасе за него.
    Жесть.

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  2. mancityman 01.10.2022 16:35 # mancityman
    UAaahhahahahahahahhaahahahahahahahahahhaahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

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  3. quavo 01.10.2022 16:16 # quavo
    Пута клуб праституток

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  4. true-manc 01.10.2022 16:11 # true-manc
    и эти лохи еще хотят Силву, мда

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  5. jirrort 01.10.2022 16:02 # jirrort
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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