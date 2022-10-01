Поттер открыт к возвращению Лукаку в "Челси"

Новый главный тренер "Челси" Грэм Поттер не закрывает дверь перед возвращением нападающего Ромелу Лукаку на "Стэмфорд Бридж".

Напомним, на этот сезон Лукаку вернулся в "Интер" на правах аренды, не сумев поладить с Томасом Тухелем, предшественником Поттера.



Как сообщает ESPN, 29-летний игрок сборной Бельгии очень счастлив в Италии и хотел бы там остаться, однако арендное соглашение не предусматривает опции или обязательства по выкупу.



А договориться с "Челси" о выкупе Лукаку "Интеру" было бы непросто, потому что чуть более года назад "синие" заплатили 97.5 млн. фунтов за Ромелу клубу Серии А.



Как бы то ни было, Поттер готов обсудить эту ситуацию с Лукаку, если сам Ромелу, чей контракт с "Челси" рассчитан до 2026 года, в этом заинтересован.



Поттер даже открыт к возвращению Лукаку в "Челси", однако на данный момент наиболее предпочтительным вариантом для всех сторон является постоянный трансфер Ромелу.