Конте: "Арсенал" пожинает плоды того, что доверял Артете"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте похвалил "Арсенал" за веру в своего наставника Микеля Артету и считает, что сейчас "канониры" пожинают плоды этого.

"Арсенал" очень мощно начал новый сезон и в преддверии субботнего дерби против "Тоттенхэма" возглавляет таблицу Премьер-Лиги.



Конте не удивлен положением "канониров". По мнению Антонио, именно так и бывает, когда тренер имеет полную поддержку клуба и может приводить правильных игроков.



"Думаю, если посмотреть на "Арсенал", то мы увидим, что этот клуб поддерживал Артету на протяжении нескольких лет. "Арсенал" оказывал ему поддержку в каждый момент, даже в тяжелые периоды, и теперь они добиваются хороших результатов".



"Не забывайте, что за три матча до конца прошлого сезона они были в зоне Лиги Чемпионов. Они сделали хороший шаг".



"Думаю, в этом сезоне они еще лучше, чем в прошлом. Они совершили хорошие приобретения, особенно Жезус и Зинченко — два игрока из "Манчестер Сити", которые привыкли побеждать и обладают победным духом. Это важно, и я могу видеть, что их уровень вырос. Не только в плане мастерства, но и характера".



"Думаю, их дела идут хорошо. На мой взгляд, всегда очень важно, чтобы тренер и клуб были на одной волне. Если вы хотите создать что-нибудь важное, вам нужно работать сообща и иметь хорошие отношения", — цитирует Конте Football.London.