Мерсон дал прогноз на дерби Северного Лондона

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон предсказывает победу "канониров" над "Тоттенхэмом" в субботнем матче Премьер-Лиги.

9-й тур Премьер-Лиги начнется с дерби Северного Лондона на "Эмирейтс", и Мерсон просто не верит, что "Тоттенхэм" сможет одолеть его бывшую команду.



"Учитывая то, как играет "Тоттенхэм" в данный момент, я не представляю, что они смогут победить "Арсенал". Они победили "Лестер" 6:2, но им повезло со столь крупным счетом".



"Я ставлю на то, что "Арсенал" победит 2:1. Если бы они играли на поле "Тоттенхэма", я бы поставил на "Тоттенхэм", но домашнее поле — это огромное преимущество", — цитирует Мерсона Daily Mirror.