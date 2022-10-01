Хау — о сборной Англии: "Это не то, чего я хочу"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау заявил, что в данный момент не заинтересован в работе со сборной Англии.

После провальной для англичан кампании в Лиге Наций появились разговоры о возможном увольнении Гарета Саутгейта, а Хау был назван букмекерами одним из фаворитом на роль следующего наставника сборной.



Однако Эдди сосредоточен на "Ньюкасле" и чувствует, что работа со сборной — это не для него. По крайней мере, не в ближайшее время.



"Гарет проделал невероятную работу, и я говорю это от всего сердца. Мне посчастливилось наблюдать его со Стивом Холландом работу. Они удивительным образом трудятся на благо сборной Англии. Вы должны помнить, где сборная Англии была, когда они брались за работу, и что они сделали".



"Никогда не говори никогда, но это не то, в чем я заинтересован. В краткосрочной перспективе это совершенно вне моего радара. Я целиком сосредоточен на "Ньюкасле" и на том, чтобы сделать эту команду лучше".



"Я всегда говорил, что мне нравится тренировать каждый день, быть с игроками на тренировочном поле, а международный футбол — это продолжительные перерывы. В данный момент моей жизни это не то, чего я хочу", — цитирует Хау The Independent.