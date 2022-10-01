Роджерс: "Я — лучший человек для "Лестера"
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что считает себя "лучшим человеком", чтобы наладить дела "лис".
"Лестер" совершенно провалил старт нового сезона и сейчас занимает последнее место в Премьер-Лиге с единственным набранным очком.
Однако Брендан не унывает, ощущая поддержку владельцев клуба и желание игроков наладить игру и результаты.
"Я — лучший человек, чтобы помочь этой команде двигаться вперед. Владельцы доверяют мне и ожидают, что я изменю ситуацию. Если они перестанут делать это, они скажут мне".
"Когда ты на дне и проиграл шесть из семи матчей, тебя не будут хвалить. Но я верю, что мы, как и в прошлом сезоне, поправим свои дела. Это был тяжелый старт, но я вижу, как эти игроки трудятся, и это придает мне сил".
"Мне не терпится вывести команду из этого кризиса. Это вызов для меня. Я обожаю быть здесь", — цитирует Роджерса The Telegraph.
01.10.2022 11:00
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Я ж говорил, что они с Саутгейтом братья!
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