Роджерс: "Я — лучший человек для "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что считает себя "лучшим человеком", чтобы наладить дела "лис".

"Лестер" совершенно провалил старт нового сезона и сейчас занимает последнее место в Премьер-Лиге с единственным набранным очком.



Однако Брендан не унывает, ощущая поддержку владельцев клуба и желание игроков наладить игру и результаты.



"Я — лучший человек, чтобы помочь этой команде двигаться вперед. Владельцы доверяют мне и ожидают, что я изменю ситуацию. Если они перестанут делать это, они скажут мне".



"Когда ты на дне и проиграл шесть из семи матчей, тебя не будут хвалить. Но я верю, что мы, как и в прошлом сезоне, поправим свои дела. Это был тяжелый старт, но я вижу, как эти игроки трудятся, и это придает мне сил".



"Мне не терпится вывести команду из этого кризиса. Это вызов для меня. Я обожаю быть здесь", — цитирует Роджерса The Telegraph.