Конте: "Ришарлисон не знает страха"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте поддержал "бесстрашного" Ришарлисона в преддверии дерби против "Арсенала".

В субботу подопечным Конте предстоит сыграть дерби Северного Лондона и испытать на себя враждебную атмосферу "Эмирейтс".



Если за кого-нибудь Антонио и не переживает, то это Ришарлисон, начинающий проявлять себя в "Тоттенхэме" после дорогостоящего перехода из "Эвертона" минувшим летом.



"Мы говорим об игроке, который не знает страха. Думаю, он тот игрок, который в каждый момент и даже на тренировках демонстрирует огромную самоотдачу, но в первую очередь я вижу в нем отсутствие страха".



"Он не боится ничего. Ни атмосферы, ни шума, и он по-настоящему силен. Сопернику приходится очень сложно против него на поле, потому что он не знает страха", — цитирует Конте The Independent.