Тен Хаг уверен, что Магуайр сможет вернуться в стартовый состав МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что защитник Харри Магуайр способен вернуться в стартовый состав "Юнайтед".
Напомним, Магуайр лишился места в стартовом составе "Юнайтед" после поражений от "Брайтона" и "Брентфорда" в начале сезона, а в этот международный перерыв Харри заставил усомниться в своей роли основного игрока сборной Англии.
Однако Тен Хаг верит, что 29-летнему Магуайру по силам преодолеть этот сложный период и показать всем, почему "красные дьяволы" сделали его самым дорогим защитником в мире.
"Прежде всего, конечно, я должен тренировать его и должен поддерживать его. Но я поддерживаю его, потому что верю в него".
"Мы хорошо поработали вместе в предсезонный период, мы действительно хорошо проводили тренировки и матчи".
"Затем он выпал из стартового состава — но это также связано с хорошей игрой центральных защитников, которые играют сейчас".
"Но я все равно могу видеть его качества. Даже оказавшись вне стартового состава, он очень хорошо тренируется и — что важнее — по-прежнему обладает своим мастерством".
"Вы можете видеть его карьеру — он сыграл почти 50 матчей за сборную Англии. Он очень хорошо выступал за "Лестер" и "Манчестер Юнайтед", поэтому вы видели, что он обладает высоким потенциалом".
"А далее все в его руках. Игроки в раздевалке, тренерский штаб, главный тренер — все мы верим в него. Далее все зависит от него".
"Это то, что я сказал ему. Уверен, он справится. Он изменить ситуацию. Я убежден в этом", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
01.10.2022 09:00
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