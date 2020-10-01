Тен Хаг уверен, что Магуайр сможет вернуться в стартовый состав МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что защитник Харри Магуайр способен вернуться в стартовый состав "Юнайтед".

Напомним, Магуайр лишился места в стартовом составе "Юнайтед" после поражений от "Брайтона" и "Брентфорда" в начале сезона, а в этот международный перерыв Харри заставил усомниться в своей роли основного игрока сборной Англии.



Однако Тен Хаг верит, что 29-летнему Магуайру по силам преодолеть этот сложный период и показать всем, почему "красные дьяволы" сделали его самым дорогим защитником в мире.



"Прежде всего, конечно, я должен тренировать его и должен поддерживать его. Но я поддерживаю его, потому что верю в него".



"Мы хорошо поработали вместе в предсезонный период, мы действительно хорошо проводили тренировки и матчи".



"Затем он выпал из стартового состава — но это также связано с хорошей игрой центральных защитников, которые играют сейчас".



"Но я все равно могу видеть его качества. Даже оказавшись вне стартового состава, он очень хорошо тренируется и — что важнее — по-прежнему обладает своим мастерством".



"Вы можете видеть его карьеру — он сыграл почти 50 матчей за сборную Англии. Он очень хорошо выступал за "Лестер" и "Манчестер Юнайтед", поэтому вы видели, что он обладает высоким потенциалом".



"А далее все в его руках. Игроки в раздевалке, тренерский штаб, главный тренер — все мы верим в него. Далее все зависит от него".



"Это то, что я сказал ему. Уверен, он справится. Он изменить ситуацию. Я убежден в этом", — цитирует Тен Хага Sky Sports.