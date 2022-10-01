МЮ готов вернуться за Де Йонгом и хочет Беллингема

"Манчестер Юнайтед" готов вернуться за полузащитником "Барселоны" Френки Де Йонгом, а также хочет Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии".

Де Йонг был целью номер один главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага минувшим летом, однако Френки наотрез отказался уходить из "Барселоны", которая хотела его продать для пополнения своего бюджета.



По информации ESPN, Де Йонг остается на радаре у "Юнайтед", и следующим летом Тен Хаг будет готов предпринять новую попытку воссоединиться со своим бывшим подопечным по "Аяксу".



На исходе летнего трансферного окна "красные дьяволы" приобрели Каземиро у "Реала", но это никак не повлияло на их интерес к Де Йонгу — а также к Беллингему.



"Юнайтед" интересуется Беллингемом еще со времен выступлений того за "Бирмингем" и готов составить конкуренцию клубам вроде "Челси" и "Ливерпуля" в борьбе за Джуда следующим летом.