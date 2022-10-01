Отец Холанда намекает на уход из "Сити" через два с половиной года

Эрлинг Холанд Отец нападающего Эрлинга Холанда намекнул, что его сын может покинуть "Манчестер Сити" уже через два с половиной года.

Купленный у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов Холанд-младший забил 14 голов в своих 10 первых матчах за "Сити" во всех соревнованиях.

Однако Алф-Инге дает понять, что Эрлинг не собирается привязываться к "горожанам" и хочет проверить, будет ли он столь же успешен в других европейских лигах.

"Думаю, Эрлинг хочет проверить свои способности во всех лигах. Следовательно здесь он проведет три-четыре года максимум. Например, может быть так: два с половиной года в Германии, два с половиной года в Англии и затем Испания, Италия, Франция".

"Мы не знаем, как все сложится, но я думаю, он хотел бы проверить свои способности в больших лигах", — цитирует Холанда-старшего, который сам выступал за "Сити", Daily Mail.


Метки Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 01.10.2022 07:00

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  1. superglor 01.10.2022 07:34 # superglor
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