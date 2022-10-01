Отец Холанда намекает на уход из "Сити" через два с половиной года

Отец нападающего Эрлинга Холанда намекнул, что его сын может покинуть "Манчестер Сити" уже через два с половиной года.

Купленный у дортмундской "Боруссии" за 51 миллион фунтов Холанд-младший забил 14 голов в своих 10 первых матчах за "Сити" во всех соревнованиях.



Однако Алф-Инге дает понять, что Эрлинг не собирается привязываться к "горожанам" и хочет проверить, будет ли он столь же успешен в других европейских лигах.



"Думаю, Эрлинг хочет проверить свои способности во всех лигах. Следовательно здесь он проведет три-четыре года максимум. Например, может быть так: два с половиной года в Германии, два с половиной года в Англии и затем Испания, Италия, Франция".



"Мы не знаем, как все сложится, но я думаю, он хотел бы проверить свои способности в больших лигах", — цитирует Холанда-старшего, который сам выступал за "Сити", Daily Mail.