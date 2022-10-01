"Челси" рассматривает Вивеля на роль технического директора

"Челси" добавил Кристофера Вивеля из "РБ Лейпциг" в шорт-лист кандидатов на должность технического директора.

Со следующей недели владелец "Челси" Тодд Бели приступает к собеседованию кандидатов на должность спортивного директора, обязанности которого временно исполняет он сам.



Также Бели находится в поисках технического директора, присмотрев на эту роль Вивеля, который трудится техническим директором в Лейпциге с 2020 года, отвечая за трансферы и скаутскую работу.



До "РБ Лейпциг" Вивель поработал в австрийском "Ред Булл", трудясь бок о бок с Кристофом Фройндом, который ранее в сентябре отказался стать спортивным директором "Челси", сообщает Evening Standard.