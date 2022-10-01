"Челси" рассматривает Вивеля на роль технического директора
"Челси" добавил Кристофера Вивеля из "РБ Лейпциг" в шорт-лист кандидатов на должность технического директора.
Со следующей недели владелец "Челси" Тодд Бели приступает к собеседованию кандидатов на должность спортивного директора, обязанности которого временно исполняет он сам.
Также Бели находится в поисках технического директора, присмотрев на эту роль Вивеля, который трудится техническим директором в Лейпциге с 2020 года, отвечая за трансферы и скаутскую работу.
До "РБ Лейпциг" Вивель поработал в австрийском "Ред Булл", трудясь бок о бок с Кристофом Фройндом, который ранее в сентябре отказался стать спортивным директором "Челси", сообщает Evening Standard.
01.10.2022 06:00
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