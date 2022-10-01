9-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 1 октября, семью поединками стартует 9-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ТОТТЕНХЭМ 14:30 Онлайн-трансляция



"Арсенал" выиграл все шесть последних домашних матчей в Премьер-Лиге, включая три в этом сезоне. "Тоттенхэм" не знает поражений уже 13 поединков в чемпионате кряду (9 побед, 4 ничьи). "Шпоры" одержали лишь две победы в 37 последних выездах к "канонирам" в рамках чемпионата (14 ничьих, 21 поражения) — в 1993 и 2010 годах.



"Арсеналу" предстоит оценить состояние Кирана Тирни: Такехиро Томиясу, Александра Зинченко и Томаса Партея. Мартине Эдегор и Рис Нелсон должны быть в порядке. Эмиль Смит-Роу перенес на пахе и вернется в декабре. Мохамед Эльнени тоже тяжело травмирован.



"Тоттенхэм" откладывает на последний момент решение по вингеру Деяну Кулусевки, который вернулся из сборной Швеции с мышечным повреждением. У Уго Льориса и Бена Дэвиса тоже есть болячки. Лукас Моура пока не готов вернуться.



САУТГЕМПТОН — ЭВЕРТОН 17:00 Онлайн-трансляция



Над "Саутгемптоном" нависла угроза третьего подряд поражения в чемпионате без единого забитого гола, чего не случалось с 2018 года. "Эвертон" не проигрывает уже пять матчей Премьер-Лиги кряду, но четыре из них — это ничьи. "Ириски" потерпели семь поражений в девяти последних выездах к "святым".



Нападающий "Саутгемптона" Че Адамс оправился после вирусного заболевания. В лазарете находятся только Тино Ливраменто и Ромео Лавиа.



Крайний защитник "Эвертона" Натан Патерсон выбыл на пять недель с травмой лодыжки. Джордан Пикфорд залечил бедро и готов вернуться в ворота, но Доминика Калверт-Левина все еще беспокоит колено.



ЛИВЕРПУЛЬ — БРАЙТОН 17:00 Онлайн-трансляция



"Ливерпуль" не проиграл ни одного из 26 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (20 побед, 6 ничьих), 15 раз сохранив свои ворота на замке. "Брайтон" уступил только однажды в 11 последних поединках чемпионата (7 побед, 3 ничьи). "Красные" одержали 11 побед в 15 последних встречах с "чайками" во всех соревнованиях (3 ничьи, 1 поражение).



Крайний защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон все еще отсутствует с травмой колена, но может вернуться Ибраима Конате, залечивший свое колено. Полузащитники Алекс Окслейд-Чемберлен, Кертис Джонс и Наби Кейта по-прежнему вне игры.



"Брайтону" нужно оценить состояние Энока Мвепу и Тарика Лэмпти после возвращения этой пары из своих африканских сборных.



ФУЛХЭМ — НЬЮКАСЛ 17:00 Онлайн-трансляция



"Фулхэм" имеет возможность впервые за 10 с лишним лет оформить три победы подряд в Премьер-Лиге. "Ньюкасл" свел вничью пять из шести последних поединков чемпионата (1 поражение). "Дачники" выиграли лишь одну из семи последних встреч с "сороками" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 4 поражения).



Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович находится под вопросом из-за полученной в сборной Сербии травмы лодыжки. Энтони Робинсон может вернуться после похожего повреждения. Жоау Палинья дисквалифицирован на один матч из-за перебора желтых карточек.



Надающий Александер Исак не поможет "Ньюкаслу" из-за небольшой травмы бедра, но должны сыграть Бруно Гимараэс и Каллум Уилсон. Аллану Сен-Максимену и Крису Вуду предстоит фитнес-тест. Карл Дарлоу, Эмиль Крафт и Джонджо Шелви вне игры.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЧЕЛСИ 17:00 Онлайн-трансляция



Со старта прошлого сезона Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" завершил вничью 18 матчей — больше всех в дивизионе. "Челси" проиграл три из пяти последних выездных поединков в чемпионате и может оформить четыре поражения кряду за пределами "Стэмфорд Бридж", если учитывать все турниры. "Синие" выиграли все 10 последних встреч с "орлами" с учетом всех соревнований.



"Пэлас" будет лишен Джека Батленда, Натана Фергюсона и Джеймса Макартура. Свой первый матч в сезоне может сыграть Джеймс Томкинс.



Голкипер "Челси" Эдуар Менди возобновил тренировки после травмы колена, но играть пока не готов. Не будет главный тренер Грэм Поттер рисковать и Нголо Канте. Марк Кукурелья и Кэрни Чуквуэмека заболели и не сыграют.



БОРНМУТ — БРЕНТФОРД 17:00



После увольнения Скота Паркера "Борнмут" набрал пять очков из девяти возможных, не потерпев ни одного поражения. "Брентфорд" пропускал в каждом из 19 последних выездных матчей Премьер-Лиги — с победы 0:2 над "Вулверхэмптоном" в сентябре 2021. Прежде эти команды еще никогда не встречались в высшем дивизионе — зато встречались в четвертом дивизионе 13 лет назад.



Полузащитник "Борнмута" Бен Пирсон восстановился после травмы колена. Могут вернуться и Райан Фредерикс и Джо Ротуэллом, но никак не Ллойд Келли.



Полузащитник "Брентфорда" Миккель Дамсгор готов к своему первому появлению в старте в рамках Премьер-Лиги.



ВЕСТ ХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 19:30



"Вест Хэм" не выиграл ни одного из шести последних домашних матчей в Премьер-Лиге (3 ничьи, 3 поражения), и это худшая серия такого рода для клуба за 19 с лишним лет. "Вулверхэмптон" может похвастать лишь одной победой в 14 последних поединках чемпионата (5 ничьих, 8 поражений).



Защитник "Вест Хэма" Найеф Агерд продолжает лечиться, но может вернуться в строй Бен Джонсон.



Нападающий Диего Коста должен дебютировать за "Вулверхэмптон". Натан Коллинс дисквалифицирован ввиду своего удаления против "Манчестер Сити". Хван Хи Чхан вернулся с травмой из сборной Южной Кореи.