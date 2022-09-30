Гвардиола: "Мартинес умеет сдерживать высоких нападающих"

Лисандро Мартинес Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес способен сдерживать высоких нападающих.

В в воскресном дерби Манчестера 175-сантиметровый Мартинес попытается остановить 194-сантиметрового Холанда, который наколотил уже 11 голов в Премьер-Лиге.

Однако Гвардиола не считает дефицит в росте такой уж большой проблемой. По мнению Хосепа, аргентинский защитник может компенсировать это своим интеллектом и своей агрессией — как в матче за "Аякс" против дортмундской "Боруссии" Эрлингв в Лиге Чемпионов год назад.

"Несомненно, Эрлинг выше. Но мне нравится, когда люди недооценивают игроков из-за их размера. Он может сказать им: "Я здесь, я хороший игрок, я могу играть везде". Он действительно великолепный игрок, невероятно крепкий, агрессивный, и вы видите, как он ведет себя".

"Юнайтед" потратил такого рода деньги на него, потому что Эрик (Тен Хаг) знает его "Аяксу", несомненно".

"Это не первый раз, когда он играет против нападающих выше, чем он. Я практически уверен, что в Голландии есть крупные нападающие, и он сдерживал их. Важно быть умным, быть смелым".

"Но, конечно, в штрафной площади, при подачах в эту зону Эрлинг выше, это правда, поэтому давайте посмотрим", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2022 23:00

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Последние комментарии:




  1. yaxaaabalya 01.10.2022 00:16 # yaxaaabalya
    Пизда мразе холанду,порвет ему кресты к хуям.

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  2. waveofficial 01.10.2022 00:02 # waveofficial
    делая им минч

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  3. jirrort 30.09.2022 23:10 # jirrort
    Вспомнил как Кантешечка удерживал на угловом Ван Дилду


    https://twitter.com/AyanbisiAT/status/1162467591924805632?t=lKn5yexJ_RTlC2QPm-feGw&;s=19

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  4. true-manc 30.09.2022 23:03 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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