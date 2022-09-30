Жезус объяснил свой уход из "Сити"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус объяснил ключевую тактическую разницу, которая подтолкнула его к уходу из "Манчестер Сити" минувшим летом.

Купленный у "Сити" за 45 миллионов фунтов Жезус блестяще начал свою карьеру в "Арсенале", забив четыре гола и отдав три результативные передачи в восьми матчах.



В команде Микеля Артеты 25-летний бразилец чувствует себя гораздо свободнее, нежели у "горожан", где ему приходилось исполнять ограниченную роль, почти не участвуя в розыгрыше мяча.



"Дело в том, как он (Гвардиола) понимает футбол и чего хочет. Далее все зависит от того, примешь ты это или нет. Если нет, тебе остается попрощаться и откликнуться на другое испытание".



"Какое-то время я мирился с этим, но настал момент, когда я сказал: "Я хочу кое-что другое для себя". Я поблагодарил его и сказал: "Спасибо за все". Он отнесся с пониманием, и каждый из нас пошел своей дорогой. Здесь в "Арсенале" иначе. Здесь другой футбол — другие игроки, мы по-другому играем".



"В "Сити" было иначе. Там нападающий касается мяча не так много — вы могли убедиться в этом, смотря матчи. А когда наступало время касаться мяча, это делал не нападающий, потому что он (Гвардиола) отправлял в ту зону полузащитника. Окей, ладно. Поэтому я решился на смену обстановки", — сообщил Жезус ESPN Brasil.