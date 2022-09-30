Девушки из "Вест Бромвича" сменили цвет игровых трусов

Женская команда Вест Бромвича Едва начав сезон, женская команда "Вест Бромвича" приняла решение сменить цвет игровых трусов.

Отныне женская команда "Вест Бромвича", выступающая в третьем дивизионе, будет проводить домашние матчи в трусах темно-синего цвета, а него белого.

Как сообщает The Guardian, это изменение связано с опасениями насчет критических дней у девушек.

С похожей проблемой столкнулась женская сборная Англии во время Евро-2022, назвав пошитые своим техническим спонсором Nike белые трусы "непрактичными".


Метки Вест Бромвич, форма

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. ruchinski 30.09.2022 21:21 # ruchinski
    найку нужно такие обезьянгу подогнать - он и затестит, и зарекламирует.

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  2. gameboy 30.09.2022 21:03 # gameboy
    кекаю

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