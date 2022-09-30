Девушки из "Вест Бромвича" сменили цвет игровых трусов
Едва начав сезон, женская команда "Вест Бромвича" приняла решение сменить цвет игровых трусов.
Отныне женская команда "Вест Бромвича", выступающая в третьем дивизионе, будет проводить домашние матчи в трусах темно-синего цвета, а него белого.
Как сообщает The Guardian, это изменение связано с опасениями насчет критических дней у девушек.
С похожей проблемой столкнулась женская сборная Англии во время Евро-2022, назвав пошитые своим техническим спонсором Nike белые трусы "непрактичными".
30.09.2022 21:00
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найку нужно такие обезьянгу подогнать - он и затестит, и зарекламирует.
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кекаю
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