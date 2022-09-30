Девушки из "Вест Бромвича" сменили цвет игровых трусов

Едва начав сезон, женская команда "Вест Бромвича" приняла решение сменить цвет игровых трусов.

Отныне женская команда "Вест Бромвича", выступающая в третьем дивизионе, будет проводить домашние матчи в трусах темно-синего цвета, а него белого.



Как сообщает The Guardian, это изменение связано с опасениями насчет критических дней у девушек.



С похожей проблемой столкнулась женская сборная Англии во время Евро-2022, назвав пошитые своим техническим спонсором Nike белые трусы "непрактичными".