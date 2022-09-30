Клопп поддержал Александер-Арнольда

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил свою поддержку защитнику Тренту Александер-Арнольду после неудачной поездки того в сборную Англии.

Проведя матч Лиги Наций против Италии в запасе, на поединок против Германии Александер-Арнольд даже не попал в заявку англичан, чей наставник Гарет Саутгейт дал ясно понять, что Трент является для него только четвертым выбором на позиции правого защитника.



Клопп не может согласиться с мнением Саутгейта, но верит, что Александер-Арнольд все еще способен улучшить свою оборонительную игру.



"Лично я бы решил по-другому, но это не моя работа. Решение о включении его в стартовый состав является легким для меня. Какую бы команду я ни тренировал в данный момент, я бы купил его себе, потому что он исключителен".



"Вы правда хотите поговорить об этом? Здесь у нас все в порядке и совершенно по-другому, потому что я рассматриваю его по-другому. Это очевидно".



"Насчет него постоянно есть истории о том, что он не является хорошим защитником, но это неправда. Он хороший защитник. Он не всегда хорошо обороняется, что тоже является правдой, но мы работаем над этим — он молодой парень, ему 23".



"У него определенно есть пространство, чтобы прибавить, но мы так много говорим об этом лишь из-за его выдающегося вклада в нашу атакующую игру".



"Трент вернулся не в праздничном настроении, но он принял решение своего тренера, потому что порой таким бывает футбол. Он крайне умный парень, и в футболе ты не можешь предложить больше, чем можешь предложить".



"На мой взгляд, он игрок мирового уровня, и не играть за свою сборную — это сложно, но так происходит лишь потому, что там есть другие игроки мирового уровня".



"Англии посчастливилось обладать множеством талантливых игроков на ряде позиций, и сложно уместить всех этих игроков в один состав".



"В его случае это могло бы сработать. Рис Джеймс может играть в тройке защитников, и было бы интересно посмотреть, как они меняются позициями", — цитирует Клоппа BBC.