Тен Хаг: "Мы играем не против Холанда, а против "Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал не заострять внимание на том, как его команда будет сдерживать нападающего "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.

Купленный летом у дортмундской "Боруссии" Холанд забил 11 из 23 голов "Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги, поэтому к Эрлингу приковано повышенное внимание в преддверии дерби Манчестера в воскресенье.



Однако Тен Хаг призывает не делать на этом акцент и верит, что "Юнайтед" способен победить "горожан", если будет действовать сообща.



"Мы играем не против Холанда, мы играем против "Манчестер Сити".



"У них есть команда, у них больше 11 игроков, но в то же время мы уверены в своих способностях и в том, что можем побеждать таких соперников, если будем действовать как команда, с мячом и без мяча".



"У нас есть эта вера, с которой мы должны начать матч и с которой должны сыграть более 90 минут в воскресенье", — цитирует Тен Хага Sky Sports.