Рэшфорд и Мартиаль готовы к дерби Манчестера

Нападающие "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль готовы сыграть в дерби против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Напомним, из-за травмы мышечного характера Рэшфорд не принимал участия в матчах Лиги Европы против "Реал Сосьедад" и "Шерифа", а также не ездил в сборную Англии.



Мартиаль и вовсе сыграл только один матч в этом сезоне — против "Ливерпуля" 22 августа — и до сих пор отсутствует с повреждением ахилла.



Однако оба нападающих — в отличие от капитана Харри Магуайра, у которого возникли проблемы с бедром в сборной Англии — должны вернуться на футбольное поле в ближайшее воскресенье.



"Антони Мартиаль тренируется в общей группе всю неделю, и эта ситуация очень радует. Маркус Рэшфорд тоже присоединился к тренировкам, поэтому мы очень рады этому", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага Daily Mail.