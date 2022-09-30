"Эвертон" оштрафован на 300,000 фунтов
FA наказал "Эвертон" внушительным штрафом в 300,000 фунтов за вторжение своих болельщиков на футбольное поле в концовке и после окончания матча Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" 19 мая.
Уступая по ходу матча 0:2, "Эвертон" сумел одержать победу 3:2 и благодаря этому обезопасил себя от вылета из Премьер-Лиги за тур до завершения сезона.
Радости публики "Гудисон Парк" не было предела — настолько, что после финального свистка фанаты массово выбежали на поле.
Не обошлось и без инцидентов, потому что один из болельщиков повздорил с главным тренером "Пэлас" Патриком Виейра, который, как и большинство футболистов, не успел уйти в раздевалку.
FA и полиция поговорили и с Виейра, и с тем болельщиком, не став применять индивидуальных санкций, однако "Эвертону" как клубу все-таки придется ответить за недостаточные меры безопасности.
Как говорится в заявлении Ассоциации, за "угрожающее и агрессивное поведение" своих болельщиков "ирискам" надлежит выплатить 300,000 фунтов. При этом мерсисайдский клуб сохраняет право на апелляцию.
30.09.2022 16:00
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