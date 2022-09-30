Тен Хаг — лучший тренер Премьер-Лиги в сентябре

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг был признан лучшим тренером в Премьер-Лиге по итогам сентября.

Провалив старт нового сезона, затем 52-летний Тен Хаг выправил ситуацию и в сентябре одержал свою третью и четвертую победы подряд в Премьер-Лиге.



В этом месяце подопечные голландского специалиста взяли верх над "Лестером" (1:0) и "Арсеналом" (3:1) и сейчас находятся в шести очках от вершины таблицы, сыграв на матч меньше.



Это первая награда такого рода для Тен Хага, конкурентами которого выступали Антонио Конте из "Тоттенхэма" и Гари О'Нил из "Борнмута".



Добавим, предыдущим голландцем, становившимся Тренером Месяца в Премьер-Лиге, был представлявший "Саутгемптон" Рональд Куман в январе 2016. А предыдущим наставником "Юнайтед", бравшим эту награду, был Оле Гуннар Сульшер в январе 2019.