Тен Хаг — лучший тренер Премьер-Лиги в сентябре

Эрик Тен Хаг Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг был признан лучшим тренером в Премьер-Лиге по итогам сентября.

Провалив старт нового сезона, затем 52-летний Тен Хаг выправил ситуацию и в сентябре одержал свою третью и четвертую победы подряд в Премьер-Лиге.

В этом месяце подопечные голландского специалиста взяли верх над "Лестером" (1:0) и "Арсеналом" (3:1) и сейчас находятся в шести очках от вершины таблицы, сыграв на матч меньше.

Это первая награда такого рода для Тен Хага, конкурентами которого выступали Антонио Конте из "Тоттенхэма" и Гари О'Нил из "Борнмута".

Добавим, предыдущим голландцем, становившимся Тренером Месяца в Премьер-Лиге, был представлявший "Саутгемптон" Рональд Куман в январе 2016. А предыдущим наставником "Юнайтед", бравшим эту награду, был Оле Гуннар Сульшер в январе 2019.


Метки Манчестер Юнайтед, награды, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 685

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 30.09.2022 15:21 # lexa-arsenal
    арсик настолько топовый что побеждают один раз и становятся тренером месяца

    (ответить)

  2. keane16 30.09.2022 15:06 # keane16
    эту новость на главную, михо!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: