Рэшфорд — лучший игрок Премьер-Лиги в сентябре

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам сентября.

В течение этого месяца "Юнайтед" победил "Лестер" (0:1) и "Арсенал" (3:1), а Рэшфорд поучаствовал во всех четырех голах своей команды, дважды отличившись и дважды ассистируя партнерам.

Своей отличной формой 24-летний нападающий должен был заслужить возвращение в сборную Англии, однако небольшая травма помешала ему это сделать.

Стоит отметить, что Рэшфорд признается Игроком Месяца второй раз за карьеру — после января 2019. Конкурентами Маркуса на сей раз выступали Филип Биллинг, Кевин Де Брюйне, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Алекс Ивоби и Джейком Рэмси.

"Это хорошее ощущение. Мы не так сильно начали сезон, поэтому было по-настоящему хорошо одержать четыре победы подряд".

"Прошло еще не так много времени, как у нас появился новый тренер, и мы стали гораздо лучше делать вещи, которые он хочет от нас. Нам по-прежнему нужно сделать много шагов, и все мы стремимся сделать их вместе", — сообщил Рэшфорд.


Метки Манчестер Юнайтед, награды, Премьер-Лига, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2022 14:00

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  1. thegodfather 30.09.2022 14:30 # thegodfather
    Ахаххаахахааа

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  2. brown-ale 30.09.2022 14:27 # brown-ale
    При этом Ман Юнайтед сыграл свои матчи 1 и 4 сентября, кек.

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  3. hammersmith 30.09.2022 14:23 # hammersmith
    Должен был быть зеленский!! Как же ебут хахлов((

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  4. lancerlancer1 30.09.2022 14:19 # lancerlancer1
    Оруууууууууууууууууууууууу

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  5. true-manc 30.09.2022 14:18 # true-manc
    какой нах трешфорд ахахахахахахахахахахаха ору)))

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  6. alexomck 30.09.2022 14:14 # alexomck
    но канте же такой топарь

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  7. ian 30.09.2022 14:01 # ian
    Лучший политик в футболе!

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  8. great-alexander 30.09.2022 14:01 # great-alexander
    Должен был быть Зинченко!!!

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