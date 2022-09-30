Рэшфорд — лучший игрок Премьер-Лиги в сентябре
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам сентября.
В течение этого месяца "Юнайтед" победил "Лестер" (0:1) и "Арсенал" (3:1), а Рэшфорд поучаствовал во всех четырех голах своей команды, дважды отличившись и дважды ассистируя партнерам.
Своей отличной формой 24-летний нападающий должен был заслужить возвращение в сборную Англии, однако небольшая травма помешала ему это сделать.
Стоит отметить, что Рэшфорд признается Игроком Месяца второй раз за карьеру — после января 2019. Конкурентами Маркуса на сей раз выступали Филип Биллинг, Кевин Де Брюйне, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Алекс Ивоби и Джейком Рэмси.
"Это хорошее ощущение. Мы не так сильно начали сезон, поэтому было по-настоящему хорошо одержать четыре победы подряд".
"Прошло еще не так много времени, как у нас появился новый тренер, и мы стали гораздо лучше делать вещи, которые он хочет от нас. Нам по-прежнему нужно сделать много шагов, и все мы стремимся сделать их вместе", — сообщил Рэшфорд.
30.09.2022 14:00
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Последние комментарии:
Ахаххаахахааа
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При этом Ман Юнайтед сыграл свои матчи 1 и 4 сентября, кек.
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Должен был быть зеленский!! Как же ебут хахлов((
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Оруууууууууууууууууууууууу
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какой нах трешфорд ахахахахахахахахахахаха ору)))
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но канте же такой топарь
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Лучший политик в футболе!
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Должен был быть Зинченко!!!
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