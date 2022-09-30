Рэшфорд — лучший игрок Премьер-Лиги в сентябре

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам сентября.

В течение этого месяца "Юнайтед" победил "Лестер" (0:1) и "Арсенал" (3:1), а Рэшфорд поучаствовал во всех четырех голах своей команды, дважды отличившись и дважды ассистируя партнерам.



Своей отличной формой 24-летний нападающий должен был заслужить возвращение в сборную Англии, однако небольшая травма помешала ему это сделать.



Стоит отметить, что Рэшфорд признается Игроком Месяца второй раз за карьеру — после января 2019. Конкурентами Маркуса на сей раз выступали Филип Биллинг, Кевин Де Брюйне, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Алекс Ивоби и Джейком Рэмси.



"Это хорошее ощущение. Мы не так сильно начали сезон, поэтому было по-настоящему хорошо одержать четыре победы подряд".



"Прошло еще не так много времени, как у нас появился новый тренер, и мы стали гораздо лучше делать вещи, которые он хочет от нас. Нам по-прежнему нужно сделать много шагов, и все мы стремимся сделать их вместе", — сообщил Рэшфорд.