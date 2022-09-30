"Арсенал" заключил новый контракт с Adidas до 2030 года
"Арсенал" объявил о подписании нового контракта со своим титульным спонсором Adidas до 2030 года.
"Арсенал" и Adidas сотрудничают со старта сезона 2019/20, возобновив свои отношения после 25 лет перерыва.
Изначально этот спонсорский контракт был рассчитан до лета 2023, однако сейчас "канониры" и спортивный гигант продлили свои отношения сразу до 2030 года.
Добавим, финансовые условия сделки не разглашаются, однако по предыдущему соглашению "Арсенал" получал 60 миллионов фунтов в год от Adidas.
30.09.2022 13:00
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совсем ебобо
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Пума, конечно, даунгрейднулась в последнее время
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Кто носит фирму адидас...
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