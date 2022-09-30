"Арсенал" заключил новый контракт с Adidas до 2030 года

"Арсенал" объявил о подписании нового контракта со своим титульным спонсором Adidas до 2030 года.

"Арсенал" и Adidas сотрудничают со старта сезона 2019/20, возобновив свои отношения после 25 лет перерыва.



Изначально этот спонсорский контракт был рассчитан до лета 2023, однако сейчас "канониры" и спортивный гигант продлили свои отношения сразу до 2030 года.



Добавим, финансовые условия сделки не разглашаются, однако по предыдущему соглашению "Арсенал" получал 60 миллионов фунтов в год от Adidas.