"Арсенал" заключил новый контракт с Adidas до 2030 года

Микель Артета "Арсенал" объявил о подписании нового контракта со своим титульным спонсором Adidas до 2030 года.

"Арсенал" и Adidas сотрудничают со старта сезона 2019/20, возобновив свои отношения после 25 лет перерыва.

Изначально этот спонсорский контракт был рассчитан до лета 2023, однако сейчас "канониры" и спортивный гигант продлили свои отношения сразу до 2030 года.

Добавим, финансовые условия сделки не разглашаются, однако по предыдущему соглашению "Арсенал" получал 60 миллионов фунтов в год от Adidas.


Метки Adidas, Арсенал, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. gameboy 30.09.2022 13:56 # gameboy
    совсем ебобо

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  2. mixmaster 30.09.2022 13:22 # mixmaster
    Пума, конечно, даунгрейднулась в последнее время

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  3. jirrort 30.09.2022 13:10 # jirrort
    Кто носит фирму адидас...

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