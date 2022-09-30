"Реал" хочет переманить Канселу

Жоау Канселу "Реал" планирует переманить крайнего защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу следующим летом.

Основательно укрепив центр обороны с помощью Антонио Рюдигера и опорную зону с помощью Орельена Тчуамени минувшим летом, далее "Реал" собирается заняться флангами защиты.

Как сообщает AS, действующие победители Лиги Чемпионов определили Канселу в качестве своей идеальной цели и надеются, что суммы в 45 миллионов фунтов будет достаточно для покупки Жоау.

При этом Канселу является ключевым игроком для "Сити", сыграв свыше 50 матчей в прошлом сезоне во всех соревнованиях. В этой кампании 28-летний португалец еще не пропустил ни одной игры.

Впрочем, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола всегда говорил, что не будет удерживать несчастных игроков, а значит "Реалу" прежде всего нужно найти подход к самому Канселу.


Метки Канселу, Манчестер Сити, Реал

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 30.09.2022 12:36 # largo-winch
    надо продавать эту односезонку пока есть спрос на него

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  2. jirrort 30.09.2022 12:04 # jirrort
    Зачем ему из лучшей лиги мира,где он на виду ,уходить в обоссаннаую, никому не нужную лол лигу. Её же кроме глоров барсы и реала никто не смотрит.

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  3. true-manc 30.09.2022 12:00 # true-manc
    Реал идёт нах*й!!!

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