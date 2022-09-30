"Реал" хочет переманить Канселу

"Реал" планирует переманить крайнего защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу следующим летом.

Основательно укрепив центр обороны с помощью Антонио Рюдигера и опорную зону с помощью Орельена Тчуамени минувшим летом, далее "Реал" собирается заняться флангами защиты.



Как сообщает AS, действующие победители Лиги Чемпионов определили Канселу в качестве своей идеальной цели и надеются, что суммы в 45 миллионов фунтов будет достаточно для покупки Жоау.



При этом Канселу является ключевым игроком для "Сити", сыграв свыше 50 матчей в прошлом сезоне во всех соревнованиях. В этой кампании 28-летний португалец еще не пропустил ни одной игры.



Впрочем, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола всегда говорил, что не будет удерживать несчастных игроков, а значит "Реалу" прежде всего нужно найти подход к самому Канселу.