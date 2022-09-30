"Ньюкасл" приобрел австралийского юниора

Гаранг Куол "Ньюкасл" объявил о приобретении нападающего "Сентрал Кост Маринерс" Гаранга Куола.

18-летний Куол уже прошел медобследование в "Ньюкасле" и заключил долгосрочный контракт, но пока продолжит выступать за "Сентрал Кост Маринерс" на правах аренды.

Предполагается, что Гаранг, на прошлой неделе дебютировавший за сборную Австралии, присоединится к команде Эдди Хау только через два года — в январе 2023.

Трансфер Куола, уроженца Египта, оценивается в 515,000 долларов. Заполучить Гаранга также хотели "Барселона", дортмундская "Боруссия", "Штутгарт" и "Селтик".


Метки аренда, Куол, Ньюкасл, Сентрал Кост Маринерс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 444

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slavaukraine 30.09.2022 11:39 # slavaukraine
    На Шейка Тьоте очень похож лицом, фаны Ньюкасла пустят слезу.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: