"Ньюкасл" приобрел австралийского юниора
"Ньюкасл" объявил о приобретении нападающего "Сентрал Кост Маринерс" Гаранга Куола.
18-летний Куол уже прошел медобследование в "Ньюкасле" и заключил долгосрочный контракт, но пока продолжит выступать за "Сентрал Кост Маринерс" на правах аренды.
Предполагается, что Гаранг, на прошлой неделе дебютировавший за сборную Австралии, присоединится к команде Эдди Хау только через два года — в январе 2023.
Трансфер Куола, уроженца Египта, оценивается в 515,000 долларов. Заполучить Гаранга также хотели "Барселона", дортмундская "Боруссия", "Штутгарт" и "Селтик".
30.09.2022 11:00
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На Шейка Тьоте очень похож лицом, фаны Ньюкасла пустят слезу.
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