"Ньюкасл" приобрел австралийского юниора

"Ньюкасл" объявил о приобретении нападающего "Сентрал Кост Маринерс" Гаранга Куола.

18-летний Куол уже прошел медобследование в "Ньюкасле" и заключил долгосрочный контракт, но пока продолжит выступать за "Сентрал Кост Маринерс" на правах аренды.



Предполагается, что Гаранг, на прошлой неделе дебютировавший за сборную Австралии, присоединится к команде Эдди Хау только через два года — в январе 2023.



Трансфер Куола, уроженца Египта, оценивается в 515,000 долларов. Заполучить Гаранга также хотели "Барселона", дортмундская "Боруссия", "Штутгарт" и "Селтик".