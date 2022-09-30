Невеш отказал МЮ и "Ливерпулю" летом

Рубен Невеш Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш отверг интерес "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" минувшим летом из-за желания перейти в "Барселону".

Невеш давно зарекомендовал себя одним из лучших полузащитников Премьер-Лиги, и многие находят удивительным, что Рубен до сих пор не перешел в большой клуб.

Как сообщает каталонское издание Sport, минувшим летом "Юнайтед" и "Ливерпуль" обращались к агенту Невеша, однако Рубен всегда был настроен перейти в "Барселону".

Не сумев продать Френки Де Йонга, "Барселона не смогла купить Рубена, однако 25-летний португалец рад подождать еще 12 месяцев ради трансфера своей мечты.

Предполагается, что на "Ноу Камп" Невеш заменит Серхио Бускетса, которому уже 34 года и контракт которого истекает в конце сезона.


Метки Барселона, Вулверхэмптон, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Невеш

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 30.09.2022 10:36 # ilovemanutd
    Логично, он был пиздюком, когда барса феерила

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  2. quavo 30.09.2022 10:15 # quavo
    Каталонское издание.
    Шо издания , шо клуб , прошмандовок

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