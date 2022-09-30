Невеш отказал МЮ и "Ливерпулю" летом

Полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невеш отверг интерес "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля" минувшим летом из-за желания перейти в "Барселону".

Невеш давно зарекомендовал себя одним из лучших полузащитников Премьер-Лиги, и многие находят удивительным, что Рубен до сих пор не перешел в большой клуб.



Как сообщает каталонское издание Sport, минувшим летом "Юнайтед" и "Ливерпуль" обращались к агенту Невеша, однако Рубен всегда был настроен перейти в "Барселону".



Не сумев продать Френки Де Йонга, "Барселона не смогла купить Рубена, однако 25-летний португалец рад подождать еще 12 месяцев ради трансфера своей мечты.



Предполагается, что на "Ноу Камп" Невеш заменит Серхио Бускетса, которому уже 34 года и контракт которого истекает в конце сезона.