Скоулз: "Больше никогда не буду тренировать"

Пол Скоулз Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз признался, что больше никогда не будет тренировать.

Самостоятельная тренерская карьера Скоулза ограничивается "Олдхэмом", который он возглавил в 2019 году, но уже спустя месяц подал в отставку, выиграв только один из семи матчей.

Тогда Скоулз понял, что у тренера не остается времени ни на что другое, кроме работы, и такая жизнь не устраивает Пола.

"Я не понимал, насколько эта работа в режиме 24/7. У тебя не остается времени ни на что другое, на детей, она забирает все твое внимание, и это сложно".

"Ложась в кровать, ты думаешь о том, что будешь делать утром на тренировке, и затем весь день ты решаешь проблемы. Такой становится твоя жизнь".

"Ты должен быть человеком особенного рода, чтобы делать эту работу, и месяц я наслаждался этим. Однако это отнимает слишком много от твоей остальной жизни, и я больше никогда не буду делать этого", — цитирует Скоулза Daily Star.


Метки Скоулз, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.09.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. akado 30.09.2022 10:39 # akado
    Что за алкаш на фотке?

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  2. fog 30.09.2022 09:40 # fog
    Просто это ещё один тупой, бесполезный, скамовской долбоёб.

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  3. noorey10 30.09.2022 09:34 # noorey10
    Тогда и не критикуй других тренеров!

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  4. gameboy 30.09.2022 09:02 # gameboy
    и этот теперь на русского похож

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