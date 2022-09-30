Скоулз: "Больше никогда не буду тренировать"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз признался, что больше никогда не будет тренировать.

Самостоятельная тренерская карьера Скоулза ограничивается "Олдхэмом", который он возглавил в 2019 году, но уже спустя месяц подал в отставку, выиграв только один из семи матчей.



Тогда Скоулз понял, что у тренера не остается времени ни на что другое, кроме работы, и такая жизнь не устраивает Пола.



"Я не понимал, насколько эта работа в режиме 24/7. У тебя не остается времени ни на что другое, на детей, она забирает все твое внимание, и это сложно".



"Ложась в кровать, ты думаешь о том, что будешь делать утром на тренировке, и затем весь день ты решаешь проблемы. Такой становится твоя жизнь".



"Ты должен быть человеком особенного рода, чтобы делать эту работу, и месяц я наслаждался этим. Однако это отнимает слишком много от твоей остальной жизни, и я больше никогда не буду делать этого", — цитирует Скоулза Daily Star.