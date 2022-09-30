Агбонлахор считает, что Де Хеа не заслуживает новый контракт в МЮ
Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не заслуживает нового контракта.
На протяжении последнего времени ходят упорные слухи, что "Юнайтед" задумывается о приглашении другого голкипера на место Де Хеа, чей контракт истекает в конце этого сезона, хотя и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
По мнению Агбонлахора, "красным дьяволам" стоит пригласить более молодого голкипера вместо Де Хеа, который стал регулярно допускать ошибки.
"Я не думаю, что он заслуживает новый контракт. Если честно, на месте клуба я бы двигался дальше. У него будут хорошие матчи, но он будет совершать ошибки. Та зарплата, о которой идет речь — 300,000 фунтов в неделю, — он ее просто не заслуживает. Я бы двигался дальше и подыскал бы голкипера помоложе", — сообщил Агбонлахор Football Insider.
30.09.2022 08:00
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Де Хеа считает, что Агбонлахор не заслуживает быть экспертом
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Де Хеа просто заебало играть против 16 игроков вот и болт положил на все это дело. А этот Габона Лахоре пускай похудеет для начала
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