Конте не переживает из-за истекающего контракта

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что счастлив в клубе и не переживает из-за пока не продленного контракта.

Действующий контракт Конте истекает в конце сезона, однако Конте совершенно спокоен в этой ситуации. По словам Антонио, "правильное время" для заключения новой сделки еще не настало, но это совершенно не значит, что он помышляет об уходе.



"Думаю, правильного времени (для подписания нового контракта) не существует. Это может случиться завтра, это может случиться в заключительный день сезона Премьер-Лиги, понимаете?"



"Думаю, самое важное для меня и клуба — это понимать, что мы хотим продолжать это сотрудничество и хотим двигаться в одном направлении. Думаю, это важнее всего. Если так, то я не вижу проблемы".



"В прошлом я уже говорил, что тебе не нужен контракт, чтобы быть уверенным насчет своего пребывания в клубе. Думаю, обладать тренером вроде меня с моим штабом — это хорошая инвестиция для клуба".



"Думаю, в наилучшее время мы примем решение, но в данный момент я очень счастлив и не хочу подталкивать клуб к чему-либо, потому что это время не является правильным. Мы едва начали сезон, и у нас еще много времени, чтобы понять друг друга".



"Важнее всего, что я наслаждаюсь работой с "Тоттенхэмом" и этими игроками. Я очень рад работать с этими игроками, и у меня очень хорошие отношение с владельцем и Фабио (Паратичи)".



"Я в порядке, и я думаю, клуб доволен этой ситуацией. Сейчас самое важное — это настоящее и будущее "Тоттенхэма", а также достижение наилучших результатов", — цитирует Конте The Independent.