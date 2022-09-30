Новая сделка Кейна с Nike "на паузе" из-за Холанда

Компания Nike отложила заключение нового спонсорского контракта с нападающим "Тоттенхэма" Харри Кейном из-за фурора, который произвел Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.

Забив 14 голов в девяти первых матчах за "Сити", Холанд стал желанной целью для ведущих спортивных брендов, включая Nike, Adidas, Puma, New Balance.



Предыдущим персональным спонсором Эрлинга по бутсам была компания Nike, однако этот контракт истек в конце прошлого сезона, и в этой кампании Эрлинг появлялся на поле в футбольной обуви от различных брендов.



Указанные спортивные бренды рассматривают Холанда своим приоритетом и готовы потратить на него значительную долю своих бюджетов, тогда как Кейн вынужден запастись терпением, сообщает The Telegraph.



Вероятно, Nike все равно продлит сотрудничество с Кейном, но это произойдет уже после ЧМ-2022 в Катаре, а финансовые условия сделки будут зависеть от того, удастся ли американскому спортивному гиганту заполучить себе в партнеры Эрлинга.



Спонсорские контракты по бутсам традиционно предлагаются только мировым звездам первой величины и зачастую могут перекрывать зарплаты игроков в их клубах. В прошлом выгодные сделки такого рода заключали Дэвид Бекхэм и Поль Погба.