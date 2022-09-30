Мачик Камински обсуждает покупку доли в "Эвертоне"

Американский бизнесмен Мачик Камински ведет переговоры о покупке доли в "Эвертоне".

Напомним, в июне Мачик в составе консорцирума Питера Кеньона, бывшего исполнительного директора "Манчестер Юнайтед" и "Челси" уже вел переговоры с нынешним владельцем "Эвертона" Фархадом Мошири.



Тогда сделка не состоялась, причем решение завершить эти переговоры принял Мошири, однако Камински, сделавший свое состояние на недвижимости, сохраняет желание инвестировать в мерсисайдский клуб.



Как сообщает The Guardian, на сей раз Камински значительно продвинулся в переговорах с Мошири и собирается купить долю в "Эвертоне". Эти деньги пойдут на достройку нового стадиона "ирисок".



Добавим, если эта сделка состоится и если Билл Фоули купит "Борнмут" у Максима Демина, количество клубов Премьер-Лиги, частично или полностью принадлежащих инвесторам из США, возрастет до 12.