Де Хеа планирует обсудить с Тен Хагом свое будущее
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа планирует провести переговоры с главным тренером Эриком Тен Хагом насчет своего будущего.
Последнее время ходят упорные слухи, что "Юнайтед" не уверен насчет продления истекающего в конце сезона контракта Де Хеа, задумываясь о приглашении Яна Облака, Джордана Пикфорда или Эмилиано Мартинеса на место Давида.
Такая неопределенность не устраивает Де Хеа. Самый высокооплачиваемый голкипер в мире с зарплатой свыше 300,000 фунтов в неделю хочет знать, какое место он занимает в долгосрочных планах Тен Хага.
Как сообщает Daily Star, 31-летний испанец требует ответов от своего клуба и планирует вскоре провести беседу с Тен Хагом. Если Давида отпустят в конце сезона свободным агентом, он хочет знать об этом заранее.
29.09.2022 23:00
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