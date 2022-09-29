"Челси" выбирает спортивного директора из четырех кандидатов

"Челси" составил шорт-лист из четырех кандидатов на должность спортивного директора и на следующей неделе планирует перейти к собеседованиям.

Владелец "Челси" Тод Бели еще с лета ищет специалиста топ-уровня, который будет определять трансферную политику клуба и работать бок о бок с главным тренером.



"Синим" не удалось договориться с находящимся без клуба бывшим директором "Ливерпуля" Майклом Эдвардсом, а Кристоф Фройнд и Луиш Кампуш решили остаться в "Ред Булл" и ПСЖ, соответственно.



Как сообщает Daily Mirror, сейчас "Челси" рассматривает четырех кандидатов: Виктора Орту из "Лидса", экс-скаута "Лестера" и "Селтика" Ли Конгертона, ныне работающего в "Аталанте", Мончи из "Севильи", и Руя Педру Браза из "Бенфики".



Бели собирается лично собеседовать эту четверку и по-прежнему надеется произвести назначение до ЧМ-2022 в Катаре.