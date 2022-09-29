Погба признал, что его карьера в МЮ сложилась не так, как он хотел

Полузащитник Поль Погба признал, что его карьера в "Манчестер Юнайтед" сложилась не так, как он хотел, а также заявил, что его возвращение в "Ювентус" продиктовано зовом сердца.

Отвергнув предложение о новом контракте с "Юнайтед", минувшим летом Погба в статусе свободного агента вернулся в "Ювентус", который шесть лет назад продал его "красным дьяволам" за 89 миллионов фунтов.



29-летний француз, начавший свой второй период в Турине с травмы, надеется, что это возвращение позволит выйти на свой высший уровень после стольких невыразительных сезонов.



"Мне нравится думать, что это мое сердце приняло решение вернуться в "Ювентус". Возможно, это было правильное время для возвращения сюда".



"Это не секрет, что последние три года в Манчестере сложились не так, как я хотел, и вдобавок были омрачены травмами".



"Ювентус" два года не выигрывал скудетто. Это был хороший вызов для нас обоих и, возможно, правильное время, чтобы воссоединиться и вернуться на наше заслуженное место".



"Внутри я знаю, что это очень особенная форма. Она заставляет меня показывать свою лучшую игру. У меня хорошая история с этой командой, которую я никогда не забывал после своего ухода".



"Возвращение сюда — это причина, чтобы подстегивать себя еще больше, стараться еще сильнее. У меня никогда не было сомнений насчет того, что здесь мое место", — сообщил Погба GQ Italia.