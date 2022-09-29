Роналду может выйти в старте на дерби Манчестера
В дерби против "Манчестер Сити" нападающий Криштиану Роналду может впервые после долгого перерыва получить место в стартовом составе "Манчестер Юнайтед".
Роналду выходил в стартовом составе только на один из шести матчей "Юнайтед" в этой кампании Премьер-Лиги, что стало следствием недостаточной формы Криштиану из-за пропущенной почти целиком предсезонной подготовки.
Однако The Telegraph стало известно, что в ближайшее воскресенье на "Этихад" Роналду может впервые за семь последних недель получить место в старте "Юнайтед" на матч Премьер-Лиги.
Дело в том, что Маркус Рэшфорд и Антони Мартиаль все еще работает над возвращением в строй после травм и пока не могут полноценно тренироваться. Даже если они поправятся к концу недели, их кондиции будут вызывать вопросы.
Проблемы конкурентов по позиции могут дать 37-летнему португальцу, забившему лишь один гол в этом сезоне, полноценный шанс ответить своим критикам.
29.09.2022 20:00
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Второй раз за неделю разобьют ебало.
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Звучит угрожающе
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